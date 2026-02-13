Los pioneros del pádel santiagués inician su defensa del título gallego

El Ames Padel Center regresa este domingo, a las 19.00 horas, a la competición con el objetivo de mantener su hegemonía en la Liga Gallega por Equipos. Tras conquistar el título autonómico en 2025, el conjunto mahián comienza este fin de semana ante el A Coruña Padel un nuevo curso con el objetivo de revalidar el campeonato.

Un equipo formado, entre otros, por Tino Carreiras, Sito Rey, Suso Rial, Betuco, Cabezas, Luis Otero y Tino Casas: reconocidas figuras en el pádel de Santiago, que no solo contribuyeron a popularizar el deporte en la capital gallega sino que también ayudaron a asentar las bases de un proyecto que hoy es referencia en el ámbito autonómico.

Los superveteranos del Ames Padel Center conquistaron la Liga Gallega por Equipos Zona Norte después de vencer al CSC Coruña, uno de los mejores equipos gallegos de la historia, en la gran final. Un logro sin precedentes que, unido a la consecución de varios campeonatos gallegos por parejas, selló un año inolvidable para el conjunto sénior del cuadro amiense.

Defensa del trono

Este domingo, a las 19.00 horas, la defensa del título comienza para unos jugadores del APC que reciben al cuadro coruñés del AC Padel para inaugurar su andadura en la temporada 2026. Un choque que servirá como primera prueba puntuable para los actuales campeones gallegos que, nuevamente, se enfrentarán a otros cinco equipos por la corona autonómica de la zona norte.

Los superveteranos del Ames Padel Center parten como grandes favoritos en la lucha por el título, donde tendrán que hacer frente a un formato de ida y vuelta que llevará a los amienses a desplazarse hasta en cinco ocasiones. Cabe recordar que la competición solo admite a jugadores mayores de 54 años y demanda que los equipos cuenten con tres parejas de una edad mínima acumulada de 110, 110 y 115 años.

En definitiva, todo listo para el comienzo de una nueva entrega de la Liga Gallega por Equipos de superveteranos. Oportunidad para los pioneros del pádel santiagués que, además de perseguir su segundo título consecutivo, seguirán compitiendo con la misma ilusión que en sus orígenes.