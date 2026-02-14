El Getafe toma impulso y deja al Villarreal sin 'sorpasso' al Atlético

El Getafe, con los tantos de los uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano, ganó 2-1 al Villarreal, que despertó tarde, en el último cuarto de hora con un tanto de George Mikautadze, insuficiente para evitar una derrota que puede complicar su fortaleza en la cuarta plaza.

José Bordalás, si tiene entre manos un mínimo de piezas con cierta solvencia, es capaz de sacar un rendimiento excepcional a cualquier plantilla. Esta temporada la inició con carencias bastante evidentes. Tenía un grupo de jugadores corto, hasta cinco fichas libres y algunos refuerzos que no terminaban de cuajar en su idea.

Por eso, hasta que su club echó el resto en el mercado de invierno, el estado del Getafe era realmente preocupante. La llegada de los nuevos (Martín Satriano, Luis Vázquez, Zaid Romero, Sebastián Boselli y Veljko Birmancevic) dio a Bordalás buen material para encontrar poco a poco una identidad muy conocida pero oculta durante muchísimas jornadas.

Sobre todo, funcionan Satriano, Romero y Luis Vázquez, los más utilizados por el técnico del Getafe de los nuevos. Repitieron en un once con la presencia de Djené Dakonam en el centro del campo para sustituir al lesionado Mario Martín. Abdel Abqar pasó al centro de la defensa y el cuadro azulón mantuvo su combatividad en la medular.

El Villarreal jugó asfixiado con Djené, Milla y Arambarri, siempre encima de Dani Parejo y de Pape Gueye, desbordados durante la primera parte por una presión del Getafe que comenzaba muy arriba con Satriano y Luis Vázquez como punta de lanza del esfuerzo general de su equipo.

Los cambios de Marcelino no sirvieron para nada. No mejoraron al equipo que ganó al Espanyol la pasada jornada. Ni la primera titularidad en Liga del joven Hugo López ni la presencia de Pedraza en el lateral izquierdo ni la de Oulwaseyi arriba por Mikautadze mejoraron la anterior. Se echó en falta a Molero, en el banquillo desde el inicio por un proceso gripal recién superado.

Un dato evidenció la superioridad aplastante del Getafe en el acto inicial: el Villarreal no disparó ni una vez a puerta. Los hombres de Bordalás, aunque sólo inquietaron a Luiz Júnior con un intento de Milla que se marchó besando el palo derecho de la portería defendida por el brasileño, jugaron siempre en campo ajeno y se hincharon a centrar balones al área.

Y en uno de esos centros, como no de Milla, esplendoroso durante todo el choque y a un nivel excelso, llegó el primer tanto. Luis Vázquez fue a rematarlo de cabeza y Renato Veiga le agarró de la camiseta. El VAR llamó al árbitro Miguel Sesma, vio la jugada y pitó una pena máxima que no falló Arambarri con uno de sus zapatazos a la red.

Marcelino reaccionó en el descanso con la aparición de Ayoze Pérez. Quitó a Hugo López para buscar algo más de experiencia, asociación, habilidad e imaginación, pero nada cambió, porque el Getafe siguió poniendo más energía y corazón al choque, y pronto se encontró con otro gol en contra.

Fruto de un robo arriba y de una apertura magnífica, de Milla, apareció Satriano para rematar de cabeza a la red un centro desde la izquierda de Juan Iglesias. El uruguayo se lanzó en plancha hacia su primer tanto desde que llegó al club azulón cedido por el Lyon. Lo buscó con insistencia durante cuatro partidos y lo encontró en el quinto.

Fue un premio merecido para el uruguayo y con su acierto el Getafe encarriló el choque y se enfrentó a la última media hora, cuando más sufre esta temporada. Mikautadze y Comesaña hicieron acto de presencia en un último intento de Marcelino de dar un giro al choque, y lo consiguió, porque el georgiano recortó distancias en el último cuarto de hora con una aparición en el área de Sora.

El georgiano resolvió con maestría: recorte que tiró al suelo a Duarte, disparo al palo y remate a la red en el rechace. Había partido. El Villarreal se activó y el Getafe entró en el pánico de los últimos minutos, en los que ha perdido muchos puntos este curso.

Sin embargo, esta vez el equipo de Bordalás aguantó bien los últimos intentos del Villarreal. Lo hizo con oficio y se ganó tres puntos merecidos con los que se colocó siete sobre el descenso a costa del mal momento de su rival.