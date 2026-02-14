Alcaraz, por el camino fácil en el cuadro de Doha

Carlos Alcaraz ya conoce su camino en el ATP 500 de Doha. Después de conquistar el Open de Australia y hacer historia como el tenista más joven en lograr los cuatro Grand Slams, el murciano pone rumbo para iniciar la gira de pista dura por Oriente Medio, con la primera parada en la ciudad qatarí donde se verá las caras con rivales como Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Jannik Sinner.

A las puertas de los primeros Masters 1000 de la temporada -Indian Wells y Miami-, Carlos Alcaraz afronta el torneo de Doha como una buena puesta a punto para el primer tramo del año. El murciano sabe que será número uno del mundo como mínimo hasta el próximo 30 de marzo, seis semanas más en lo más alto que quiere seguir alargando con conquistas como la del ATP de Doha.

Alcaraz llega a un torneo donde ya participó el año pasado, pero que perdió en cuartos de final contra Jiri Lehecka. A pesar del historial del murciano en la ciudad qatarí, lo cierto es que el momento de Carlos es excelso con 18 victorias de sus 19 primeros partidos, un arranque de temporada que hace prever una buena cosecha de títulos de aquí a mediados de año.

Tras el sorteo realizado este sábado en Doha, Carlos Alcaraz ya conoce a sus potenciales rivales en el torneo ATP 500. Debutará contra Arthur Rinderknech, se enfrentaría a Valentin Royer en segunda ronda y se podría ver las caras contra Jaume Munar, Karen Khachanov o Fucsovics en cuartos de final. Sería el paso previo a las semifinales, donde esperarían Medvedev, Rublev o Tsitsipas -todos en el mismo lado del cuadro- y la antesala a la gran final, donde Jannik Sinner apunta a gran favorito junto con nombres como Bublik o Lehecka.

El del murciano se prevé un camino más asequible que el que podría tener que sortear su rival italiano, que debutará contra Tomas Machac en primera ronda y tiene a rivales como Jakub Mensik, Alexei Popyrin, Alexander Bublik, Arthur Fils o Jiri Lehecka con esperanzas de poder plantar cara al número dos del mundo. En todo caso, Carlos es consciente de que no puede fiarse y buena muestra de ello es la derrota en cuartos de final de la temporada pasada en Doha contra Lehecka.

El camino de Alcaraz en el ATP 500 de Doha

1R- Rinderknech 2R- Royer/Qualy CF- Munar/Khachanov/Fucsovics SF- Medvedev/Rublev/Tsitsipas Final- Sinner/Bublik/Lehecka

El camino de Sinner en el ATP 500 de Doha