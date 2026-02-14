Obradoiro: cambio de hora del partido en Melilla al no poder volar

El encuentro entre el Melilla Ciudad del Deporte y el Monbus Obradoiro cambia de hora. El partido, previsto para las 18.00 horas de este domingo en el Pabellón Javier Imbroda, finalmente dará comienzo a las 19.30 horas. El conjunto local anunciaba el cambio a través de sus redes sociales en la tarde de este sábado. Poco después, era el equipo de la capital gallega el que comunicaba el motivo: la cancelación de su vuelo por Madrid-Melilla por condiciones climáticas adversas

Así lo anunció el Obradoiro: "O Monbus Obradoiro sufriu no día de hoxe a cancelación do traxecto aéreo Madrid–Melilla debido ás condicións meteorolóxicas adversas (alerta laranxa por vento en destino), o que obrigou ao equipo a permanecer en Madrid. Se a meteoroloxía o permite, a expedición retomará a súa viaxe mañá pola mañá. Como consecuencia, o partido previsto para as 18.00 horas retrásase ás 19.30 horas. Agradecemos ao club local a súa disposición e comprensión ante esta circunstancia".

Frente a frente con el colista

Los compostelanos medirán fuerzas con el colista de la competición en un partido que puede deparar más de una sorpresa. Pese a su posición al fondo de la tabla, el Melilla ha realizado importantes retoques a su plantilla, todavía en adaptación. El mismo Diego Epifanio, preparador del Obradoiro, dejó claro en su rueda de prensa previa que es un rival difícil de analizar. El técnico apuntó a la calidad individual de los jugadores a los que se enfrentará, destacando que en algunos casos no puede valorar lo que han aportado al proyecto, ya que algunos llevan apenas unas semanas o unos días. Por ello, destacó que valorarían lo que conocen de esos jugadores y no tanto lo que han hecho en Melilla. Duelo tácticamente complejo para los de Sar.

Será este domingo, finalmente a las 19.30 horas, cuando el Obradoiro pueda resolver todas las dudas que pueda tener sobre su rival. También comprobará si sus respuestas son efectivas, aunque son los compostelanos quienes deben marcar el ritmo ante un contrincante que pelea por otras metas.