Secho destaca la variedad táctica del Céltiga antes de su duelo en San Lázaro

La SD Compostela afronta este domingo (18.00 horas, San Lázaro) un choque de vital importancia con el objetivo de reencontrarse con la victoria después de dos tropiezos consecutivos y en un momento exigente del calendario, marcado por el aplazamiento de su último encuentro en Cambados que finalmente se disputará el sábado 28 de febrero. En la previa del choque ante el Céltiga FC, Secho Martínez puso el foco en la variedad táctica y en la calidad técnica de su rival, al tiempo que insistió en la necesidad de que su equipo siga creciendo, se adapte mejor a los diferentes momentos en los partidos y sume los tres puntos para reforzar su condición de líder.

El conjunto blanquiazul viene de vivir una semana atípica debido al aplazamiento de su partido ante el Juventud de Cambados del pasado sábado debido al mal estado del terreno de juego de Burgáns, castigado por las constantes lluvias de la borrasca Marta. Un descanso obligado que el Compos ha intentado aprovechar al máximo: «Entrenamos de lunes a jueves, descansamos el viernes y hoy entrenamos por la mañana. Creo que hemos aprovechado el tiempo, nos hemos preparado bien y llegamos con más ganas de jugar, más hambre, más energía y muy mentalizados para el partido de mañana».

El aplazamiento de su último choque deja al equipo picheleiro con un encuentro menos respecto a sus perseguidores, siendo el Arosa —a tres puntos de distancia— el gran candidato a intimidar el monopolio blanquiazul. Esta situación generó «una buena predisposición» por parte del Compostela y su entrenador a la hora de reubicar su duelo pendiente que, aunque les «habría venido bien adelantarlo y jugar entre semana», consideran el 28 de febrero «una buena fecha» para ambas partes.

El 'intento' de partido vivido en Cambados dejó también una imagen curiosa: los jugadores titulares del cuadro santiagués salieron al césped de Burgáns para calentar durante unos minutos. Una activación que dejó entrever varias modificaciones en el once de Secho Martínez. El técnico sonense apostó por un centro del campo físico y renovado con la inclusión de los dos nuevos fichajes: David Rosón y Unai Peón. Además, Cañi regresaba a la titularidad después de dos meses y medio de suplencias encadenadas.

Unos cambios que para el técnico «no tienen nada que ver con el partido del Céltiga» y que estuvieron sujetos a las extrañas condiciones del choque en Burgáns. «Para aquel encuentro mantuvimos alguna duda o matiz hasta última hora para ver cómo estaba el campo. Cuando llegamos, las condiciones cambiaron mucho incluso antes del calentamiento. Esa alineación fue específica para el Cambados», reveló el preparador sonense.

Un rival muy versátil

Todo este ruido generado entre el partido aplazado y el acuerdo sobre su nueva fecha no han diluido el principal foco del Compostela durante esta larga semana: el Céltiga FC. El cuadro isleño llega a San Lázaro en octava posición con 28 puntos, a tan solo uno de los puestos de playoff de ascenso y, al igual que su rival, con un encuentro pendiente. La jornada pasada el conjunto rojiblanco vio interrumpido su duelo frente al Estradense a los 13 minutos debido al mal estado del terreno de juego del Salvador Otero con un marcador de 0-0.

Secho recuerda el partido de la primera vuelta y advierte sobre los principales peligros del conjunto arousano: «Es un equipo con muchos jugadores técnicos. Cuando roban y salen a campo abierto, sobre todo utilizando al delantero para jugar de cara, pueden correr y tienen velocidad arriba. También buscan restarte posesión de balón».

En los últimos partidos han utilizado menos esa defensa de cinco o salida de tres y más un 4-4-2, usando mucho a los laterales por dentro. Tienen variantes y jugadores con buena técnica" Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

«Utilizan diferentes formaciones y mecanismos. Allí jugaron con defensa de cinco con Santi Figueroa como central derecho, Rubén y Arnosi, carrileros con Nico —que tiene mucho recorrido— y Álex por la izquierda. En los últimos partidos han utilizado menos esa defensa de cinco o salida de tres y más un 4-4-2, usando mucho a los laterales por dentro. Tienen variantes y jugadores con buena técnica», manifestó el técnico blanquiazul, el cual espera «un partido diferente al de la primera vuelta, porque era muy pronto en la liga».

Con los tres puntos entre ceja y ceja, Secho demanda «crecimiento» al tiempo que admite que su equipo «es mejor que cuando empezó la liga y va a seguir mejorando, pero tiene que ganar partidos». «Para mí el crecimiento está en el propio equipo, en el conocimiento entre los jugadores y en interiorizar, afianzar y repetir conceptos. Tenemos mecanismos y comportamientos que irán fluyendo cada vez mejor. Lo veo en los entrenamientos y estoy contento, pero convivimos con una exigencia máxima que queremos y aceptamos», comentó.

Dentro de este discurso, centrado en una búsqueda constante de mejorar, el entrenador del Compostela centra la atención «adaptarnos mejor y sacar más rendimiento a los cambios del partido», un aspecto en el que admite trabajar en busca de optimizar la respuesta a los diferentes contextos. Un margen de mejora que intentará exprimir Secho, su cuerpo técnico y los futbolistas con un claro objetivo final: «ser campeones y para eso necesitamos ganar muchos partidos. Estamos preparados para ganar este domingo y pondremos lo mejor de nosotros para que así sea».

Con el apoyo de su afición y la necesidad de reaccionar tras los últimos resultados, la SD Compostela afronta una cita clave ante el Céltiga, un equipó versátil y peligroso. El cuadro de Secho Martínez intentará imponer esa marcha más y transformar su crecimiento competitivo en una victoria.