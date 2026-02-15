La SD Compostela volvió a ganar. Tras encajar la primera derrota de la temporada en O Barco, empatar ante el Boiro y ver como su choque en Burgáns se suspendía, el conjunto picheleiro volvió a sumar los tres puntos contra el Céltiga en San Lázaro (2-1) en un partido de contrastes. Una primera parte fría sin apenas ocasiones dio paso a una segunda mitad de locura, marcada por una obra de arte de Armental y una maravillosa asistencia de Unai Peón, que confirmaron el regreso a la senda de la victoria del cuadro blanquiazul. El resultado ratifica la reacción compostelana tras los tropiezos recientes y permite ampliar su ventaja sobre el Arosa, segundo clasificado, hasta los cinco puntos.

El choque comenzó de forma esperada con dos equipos muy bien plantados, fieles a sus respectivos planes. Mientras el Compos monopolizaba el control del balón con la novedad de Unai Peón en la medular, el Céltiga cerraba espacios de forma paciente con una clara línea de cinco en defensa.

Este planteamiento inicial de los visitantes llevó al cuadro blanquiazul a buscar los costados ante la sobreprotección de la zona central. Sin acierto a la hora de colgar centros, el Compos se vio frenado por un muro rojiblanco que se mostró impenetrable en los primeros compases.

La solidez defensiva se impuso a la creatividad ofensiva de ambos bloques dejando un balance de cero ocasiones de gol en la primera media hora de encuentro. Únicamente los errores puntuales lograron romper con el orden táctico y generar acercamientos aislados, como el de Parapar, el más claro del primer acto, en el que recortó dentro del área para sentar a su defensa aunque su tiro terminó siendo bloqueado.

Dos genialidades impulsan al Compostela hacia un triunfo liberador / Antonio Hernández

Cuando el partido se encaminaba al descanso, llegó un contratiempo para los locales. Un problema físico inhabilitó a Damian Noya, el cual tuvo que ser sustituido por Aarón Martínez que, con tan solo 72 minutos de juego en toda la temporada, afrontaba su gran oportunidad. De esta forma y sin opciones destacadas de conversión, el partido alcanzó el ecuador. Una primera parte fría y desasosegada de un Compostela que marchaba a los vestuarios con la sensación de haber malgastado los primeros 45 minutos.

El inmovilismo del primer tiempo dio paso a la locura en los primeros compases de la segunda mitad. La igualdad táctica y terrenal se rompió con la aparición de Adrián Armental. El extremo ribeirense firmó una auténtica obra de arte después de un doble recorte y un disparo guiado a la escuadra del palo largo de Antón Pérez desde la esquina izquierda del área (46’). Sin tiempo para celebraciones, el Compostela concedió el empate, un penalti que el goleador Adri Rodríguez transformó con un disparo al centro de la meta defendida por Cobo (50’) para poner el 1-1 en el marcador.

Una supuesta tranquilidad después de los cinco minutos más movidos del partido quedó descartada, de nuevo, por Armental. El jugador blanquiazul recibió el balón decidido a volver a desatascar el choque para los suyos y, tras desbordar por banda, fue derribado dentro del área aunque el árbitro no percibió nada punible.

El Céltiga, crecido con el empate, se apuntó al intercambio de golpes y a punto estuvo de noquear al líder. Un centro medido de Nico del Río desde el costado derecho encontró la cabeza de Óscar Iglesias en el corazón del área, pero el centrocampista erró a la hora de contactar con el esférico, desperdiciando así una gran oportunidad.

En busca de evitar otro tropiezo, Secho miró al banquillo y encontró en Cañi, Goris y Charly la solución a los problemas picheleiros. La entrada de este último provocó la sustitución de Maceira, lo que despertó el enfado del público de San Lázaro. Los cambios surtieron efecto inmediato y Parapar se quedó a centímetros del tanto en la primera intervención de Cañi por banda izquierda.

Encaminados ya a los últimos diez minutos, Unai Peón hizo alarde de uno de sus grandes fuertes, una conducción prodigiosa de balón, para llegar sin marca al área isleña y servir en bandeja a Parapar el tanto de la victoria (81’). El extremo de Labañou se lanzó de plancha para conectar de cabeza el centro del ex del Montañeros y desató la alegría en San Lázaro.

El tanto animó al Compos que, lejos de sufrir en su propia área para mantener el resultado, se quedó cerca de sentenciar el choque en los instantes finales. Una falta lejana rojiblanca casi sorprende a Cobo, pero el meta cerró el rechace y aseguró el triunfo compostelano después de seis minutos de descuento.

Con esta victoria, la SD Compostela equilibra unas semanas de malos resultados y vuelve a confirmar su seria candidatura al título. Su victoria ante el Céltiga, sumada al empate del Arosa en A Lomba contra el Alondras, eleva a los cinco puntos la diferencia entre primer y segundo clasificado con el Compos, líder, con un partido pendiente.