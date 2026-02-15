Speight no viaja a Melilla y Grela completa la convocatoria del Obradoiro

Micah Speight, base del Monbus Obradoiro, no ha viajado con el resto de sus compañeros para el encuentro que medirá a los compostelanos con el Melilla Ciudad del Deporte. El gran héroe del duelo ante el Hestia Menorca ha recibido el permiso del club para no formar parte de la expedición que inició el viaje a Melilla, debido a su reciente paternidad de la que ya informó Epi en la previa. El base acompañará a su familia y tendrá que ver a sus compañeros desde la distancia. De hecho, en las imágenes que el club publicó en redes sociales del entrenamiento en Valdebebas ya se evidenciaba que el americano no estaba con el grupo. El que sí aparecía en las mismas era Alonso Grela, mientras el equipo se juntaba en el centro de la pista.

Cabe recordar que en el último duelo, celebrado en Sar, se desató por completo al cosechar 40 créditos de valoración ante el Menorca, salvando el encuentro para los de la capital gallega. El americano anotó 31 puntos, capturó 6 rebotes, repartió 6 asistencias y robó 2 balones. Sus canastas entraron en momentos decisivos y pudo sentenciar en la prórroga ante un duro rival. Sar coreó el «MVP, MVP» tras su magnífica actuación, que lo liberó durante este proceso personal que ya celebra.

De este modo, Grela será el jugador que complete la convocatoria de los santiagueses como racambio del veterano Léo Westermann. El francés no tuvo una gran actuación ante la defensa de Menorca y querrá resarcirse. Por su parte, Grela querrá demostrar en la pista que está preparado para ayudar al equipo y competir con una plaza en las próximas convocatorias.