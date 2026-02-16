Largo descanso para un Obradoiro con los ojos puestos en Coruña

La próxima jornada de Primera FEB dejará al Monbus Obradoiro en un largo letargo. Al equipo dirigido por Diego Epifanio le toca descansar al ser 17 equipos los que conforman la liga de esta campaña, después de que el Baloncesto Sevilla rechazase la plaza en su intento por acceder a la ACB. Además de esta semana sin partido, en la que desde Sar estarán pendientes de lo que haga el Leyma Coruña, se junta con las ventanas FIBA que se desarrollarán del 23 de febrero al 3 de marzo.

Así, el conjunto de la capital gallega tendrá una pausa para analizar más pausadamente lo que ha sido este inicio de 2026, ofreciendo también más tiempo a Travis Munnings para seguir con su adaptación al juego del equipo. La realidad es que el cambio de año no sentó muy bien al juego de los de Epi. El arranque fue gris. Salvaron el encuentro liguero en Palencia, pero quedaron eliminados de la Copa España. Era un augurio del golpe que se avecinaba.

La derrota en el derbi que se celebró en Ourense dejó claro que no llegaban en el mejor momento. Los compostelanos alcanzaron su pico de forma en el duelo con Coruña que despidió el 2025 y que le devolvía el depender de ellos mismos para el ascenso directo. Pero cuando se alcanza la cima del estado de forma, llega una desescalada. Es algo natural y que se tiene en cuenta en la planificación de la temporada: los mesociclos.

Tras la fiesta vivida en Sar, arrancó esa caída que debía remontarse poco a poco. Los daños fueron la eliminación copera y esa derrota en Ourense. Sin olvidar la leve lesión de Denzel Andersson. Pero el equipo fue mejorando en un calendario amable. Salvo por el Hestia Menorca, el resto de rivales no debían suponer problemas mayores.

El Obradoiro se mantiene a dos triunfos del primero, que tras el próximo partido tendrá un encuentro disputado más que los de la capital gallega. El descanso puede ser útil para seguir manteniendo el ritmo de crecimiento. Aunque también puede ser contraproducente, puesto que los santiagueses no volverán a competir hasta el 7 de marzo, lo que puede suponer una pérdida de ritmo.

Sin duda, este fin de semana los ojos del Obradoiro estarán puestos en el Leyma Coruña-Movistar Estudiantes de este viernes, a las 20.45 horas. Los madrileños llegan en un mal momento, con un récord de tres derrotas consecutivas y tocados físicamente. Pero necesitan ganar. Marchan séptimos y, pese a que han ganado la Copa España, necesitan asegurar una plaza en playoffs para hacer valer el segundo puesto que tienen como premio por el título logrado. Vencer a los herculinos le daría la moral suficiente para salir de esta espiral negativa.

A partir de ahí, y tras las ventanas FIBA, primer y segundo clasificado regresarán a la competición liguera con unos duelos muy exigentes. El sábado 7 de marzo, a las 18.30 horas, al Obradoiro le tocará visitar el feudo del Flexicar Fuenlabrada. Nada tiene que ver con el equipo que jugó en Sar. En esta ocasión contará con sus fichajes y vienen de una racha de seis triunfos consecutivos que acaban de romper ante el HLA Alicante. Alex Renfroe y Brooks De Bisschop estarán en pista. Quien podría dejar de estar es Iván Aurrecoechea.

Y los herculinos serán quienes reciban a los verdugos de la racha de los madrileños. El Alicante visitará el Coliseum el domingo 8 de marzo, en un duelo que se disputará a las 12.30 horas. El cuádruple empate entre alicantinos, Fuenlabrada, Gipuzkoa y Estudiantes conlleva que el valor de cada triunfo sea mayor.

Lo que está claro es que la Primera FEB está completamente abierta de arriba a abajo, aunque la carrera por el ascenso directo tiene dos aspirantes. Un Coruña que solo ha tropezado una vez, manteniendo una racha espectacular de 19-1, y un Obradoiro que sigue pagando los errores que no tocaban, pero manteniendo un ritmo de 17-3 que también vale un campeonato.