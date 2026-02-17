Explosivo inicio de temporada de Alejandra Neira al frente de la selección española

La selección española júnior femenina de ciclismo ha iniciado la temporada 2026 de un modo muy similar a como comenzó en el histórico 2025. La santiaguesa Alejandra Neira ha sido segunda en la primera cita de la temporada, la Clásica Jaén Paraíso Interior de Copa de las Naciones, tal y como lo fuera Paula Ostiz en 2025. Mirari Gotxi ha completado el podio tras una larga escapada y Lluna Jiménez y Ane Zubeldia, 7ª y 8ª, ha entrado también entre las diez mejores.

La prueba jienense comenzó con algún intento de escapada al que el pelotón no ha dado demasiado margen. Lo intentaron durante los primeros kilómetros sin demasiado éxito ciclistas como Silvia Simón (Rio Miera-Meruelo-Adarsa) o Candela Pérez (Valverde Team).

La carrera no comenzaría a seleccionarse hasta el tramo de sterrato de Juancaballo, con las ciclistas de la selección española bien colocadas en todo momento. Poco después se conformaría una importante escapada con Mirari Gotxi representando al equipo nacional junto a la danesa Maia Howell (Shibden Apex RT) y la lituana Augustė Mikutytė (Grouwels-Watersley R+D). Las tres ciclistas rodaron juntas durante varios kilómetros hasta que a falta de unos 10 Gotxi no ha podido seguir el ritmo cuando la ventaja sobre el pelotón se establecía sobre el minuto. A falta de siete kilómetros Mikutytė lograba marcharse para entrar en meta en solitario, sucediendo así en el palmarés a la británica Boothmann.

Alejandra Neira ha completado una magnífica carrera para ser segunda a 23 segundos de la lituana. La compostelana sufrió un pinchazo en el segundo tramo de sterrato que le hizo cambiar de bicicleta, con la consiguiente pérdida de tiempo en un momento crucial de carrera. Mirari Gotxi ha podido regular bien tras su esfuerzo en la escapada para completar el podio y firmar una sensacional tercera plaza tras una gran campaña de ciclocross.

La mala fortuna también se ha cebado con Ane Zubeldia y Ariadna Miguel, que han pinchado igualmente, y con Aitana Gutiérrez y Lluna Jiménez, que han sufrido sendas caídas en el último tramo de sterrato. No obstante, Lluna Jiménez ha podido concluir 7º en su primera gran carrera como júnior, y Ane Zubeldia ha sido 8ª, dejando a cuatro españolas entre las diez mejores. Aitana Gutiérrez ha finalizado 13ª y Ariadna Miguel 22ª. A destacar también el 14º puesto de María González (Valverde Team), mientgras que Candela Ruiz (Tenerife Bike Point) y Adriana Vargas (Mirat) han cerrado el Top20.

«Es una pena haber sido segunda y tercera sin alcanzar la victoria, pero aun así es un gran resultado», comentaba Alejandra Neira, segunda clasificada en la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior 2026. «Han pasado muchas cosas; ha sido un día caótico para nosotras como selección. Yo he pinchado en el segundo Camino de Olivos, y mi compañera Lluna Jiménez ha tenido un gesto increíble cediendo su bici. Poco después ha pinchado también Ane Zubeldia; y Aitana Gutiérrez se ha caído en el último sterrato. Ahí he arrancado con Maria Okrucińska; veía a Mirari a lo lejos y, pensando que era cabeza de carrera contemporicé hasta que no me quedó más remedio que adelantarla. No sabía que Mikutyté estaba por delante; si lo hubiera sabido, hubiera jugado mis cartas de otra manera. Me ha dado mucha rabia celebrar la victoria y luego enterarme de que no había ganado. Pero bueno: igualmente estoy muy contenta con el rendimiento de todas; a título personal, me he encontrado con muy buenas piernas y eso me anima a seguir dándolo todo. Me gustaría felicitar a Mirari por el carrerón que ha hecho», indicó la ciclista gallega. n