Copa del Rey de baloncesto: se cumplen diez años de la única participación del Obradoiro en el torneo del KO

Real Madrid, Valencia Basket, Barcelona, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja Málaga, La Laguna Tenerife y Joventut de Badalona comienzan mañana, jueves 19, su andadura en la 90ª edición de una de las competiciones marcadas en rojo en los calendarios de los amantes del baloncesto: la Copa del Rey.

Ocho equipos, los ocho mejores de la primera vuelta, pero solo un ganador, que buscará coger el testigo del Unicaja Málaga y llevarse el torneo del KO (o en el caso del conjunto malagueño revalidar el título de la temporada pasada), que se disputará desde este jueves hasta el este domingo en el flamante Roig Arena, sede también del torneo del KO del año que viene.

El líder de la Liga Endesa, el Real Madrid; el anfitrión, Valencia Basket; o el siempre competitivo Barça parten en un principio como favoritos sobre el resto. Aunque lo cierto es que esto es una mera predicción, porque si algo caracteriza a la Copa del Rey es que se trata de un torneo que siempre depara grandes sorpresas inesperadas.

Una década de una sorpresa que se quedó cerca

Una gran sorpresa que estuvo cerca de dar el Monbus Obradoiro (en aquel entonces Río Natura Monbus Obradoiro) hace justamente este jueves 10 años, en la que hasta el momento es la última y única vez del conjunto compostelano en una fase final del torneo del KO.

El Obradoiro se clasificó por primera vez para jugar la Copa del Rey al ejercer como anfitrión en una edición que se celebró en el Coliseum da Coruña. Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria, Montakit Fuenlabrada, Bilbao Basket y Laboral Kutxa Baskonia acompañaron al conjunto compostelano en su andadura copera, siendo este último el rival en los cuartos de final.

Los jugadores del Obradoiro agradecen el apoyo del público tras el partido ante el Baskonia / CARLOS PARDELLAS

El Obradoiro terminó la primera vuelta en 14ª posición, con un balance de 6-11, accediendo al torneo del KO por su vitola de anfitrión. Por contra, el Baskonia llegaba a la Copa como cabeza de serie tras una grandísima primera vuelta que cerró en tercera posición (balance de 14-3), solo por detrás del Barcelona (15-2) y de un sorprendente Valencia Basket, que terminó la primera vuelta ese año invicto.

En lo deportivo, el Baskonia no dio lugar a sorpresas y cumplió con su cartel de favorito, aunque el partido no fue ni mucho menos un paseo, y tuvo que sudar tinta hasta el final para lograr en los instantes finales una más que sufrida victoria.

El partido entre Obradoiro y Baskonia no se decidió hasta los instantes finales / CARLOS PARDELLAS

Del sufrimiento al "¡Sí se puede!"

El Obradoiro, espoleado por gran parte de los 10.000 espectadores que abarrotaban el Coliseum comenzó la histórica cita 'on fire' con un 6-0 de salida. Un parcial al que pronto le dio la vuelta el conjunto vasco, aprovechando su mayor calidad para terminar el primer cuarto doblando al conjunto entonces entrenado por Moncho Fernández: 12-24.

Los compostelanos reaccionaron en el segundo cuarto, en gran medida a la ausencia del griego Ioannis Bourousis (MVP ese año de la Liga Endesa) por problemas de faltas. El Obradoiro recortó distancias para marcharse al descanso a solo cinco puntos, con 30-35 en el marcador.

El lituano Eimantas Bendzius en una acción del partido / CARLOS PARDELLAS

Tras el paso por vestuarios, el partido continuó con la misma tendencia, con un Obradoiro ya asentado en el partido y que volvió a ponerse por delante en el marcador a poco más de cuatro minutos del final del tercer cuarto (49-47) tras un triple de Eimantas Bendzius.

Desde ese momento, no dejó de resonar en el Coliseum coruñés el "¡Sí se puede!", especialmente después de llegar al último cuarto por delante en el marcador, con un apretado 60-58.

La afición obradoirista fue mayoría en el Coliseum da Coruña / CARLOS PARDELLAS

Un verdadero final de infarto

Un triple del húngaro Adam Hanga, figura del partido con 20 puntos y 6 triples, a falta de dos minutos, seguido de un dos más uno de Darius Adams (70-75) parecían acercar a los vascos a la victoria, pero el Obradoiro volvió a sacar su garra y asegurarse un verdadero final de infarto tras colocar el 76-77 a falta de 16 segundos.

El Obradoiro cometió falta rápido para asegurarse al menos una última posesión y mandó a la línea de tiro libre a Bourousis. El griego anotó solo uno de los dos tiros libres y el Obradoiro dispusó de balón para empatar en las manos de Adam Wacynskyi desde el tiro libre.

El polaco, que no tuvo su día y acabó con solo 6 puntos, falló el primero y, queriendo fallar para tener alguna opción de llevar el partido a la prórroga tras el rebote, metió el segundo. Con menos de 2 segundos en el marcador, Fabien Causeur aseguró la sufrida victoria baskonista anotando el primero de los dos tiros libres para poner el definitvo 77-79.

El fallo de Waczynski desde el tiro libre condenó al Obradoiro / CARLOS PARDELLAS

Tras el triunfo ante el conjunto compostelano, el Baskonia terminó apeado del torneo del KO en semifinales por el Real Madrid, que a la postre se acabaría imponiendo en la final al Herbalife Gran Canaria.

Otra página dorada en la historia obradoirista

Dos años después de este histórico partido, el Obra escribió otra página dorada en su historia. Fue el 21 de septiembre de 2018 al disputar también por primera vez la Supercopa de España, una competición a la que el conjunto compostelano accedió, al igual que en la Copa del Rey, con la condición de anfitrión, en una edición celebrada esta vez en el Multiusos Fontes do Sar.

El conjunto compostelano terminó apeado de su torneo en semifinales por el Real Madrid, que al igual que en la Copa del Rey de 2016, terminaría alzándose con el título.