El Ulla Oil Rosalía domina al Obradoiro Ames

Grandísimo derbi entre el Obradoiro Ames y el Ulla Oil Rosalía Institutos de Compostela Xunta de Galicia, que finalmente se llevó el conjunto visitante en Milladoiro por 62-77. De hecho, fue un partido que tuvieron controlado de inicio a fin con un juego coral, que desde el 2-0 inicial le permitió ponerse por delante en el marcador. Cabe recordar que el Rosalía llegaba con bajas y algún jugador recuperado en la pasada semana, después de más de dos meses de baja.

La gran intensidad y el acierto en el porcentaje de tiro permitió al equipo dirigido por Lalo Foira marcharse en el marcador, para llegar al 15-21 del primer cuarto. Los dos equipos presentaron defensas alternativas , ofreciendo una mejor lectura de las mismas por parte del Rosalía, lo que les permitió controlar el ritmo del partido.

En el segundo cuarto, siguió la tónica, con los de Foira alternando defensa individual y zonal y el Obradoiro con presión, la cual era superada con relativa facilidad por el cuadro visitante, permitiendo una máxima ventaja de 32-48.

En la segunda parte no cambió nada. El Obradoiro se metía en una zona bien leída por los jugadores del Rosalía, que con una gran efectividad y dirección de Carlos Gil, acompañada del acierto de Lucas y Nilo, permitieron dominar el partido al equipo visitante. Todo ello respaldado por una intensidad defensiva que contrarrestaba la superioridad física de los jugadores del Obradoiro.

Fue una victoria muy importante , que se suma a la cosechada en el partido de la primera vuelta, jugado en el Pabellón del Instituto Rosalía de Castro ante el mismo rival. También es decisivo en una Tercera FEB que está muy ajustada en la clasificación. Cabe destacar que entre el 8º puesto y el 14º hay una victoria de diferencia.

El siguiente desplazamiento del Rosalía será a Ourense, contra otro rival directo como es el Bosco Salesianos, al que en Santiago también se le ganó.