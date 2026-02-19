El Arteal quiere celebrar una fiesta en Tarragona

La Superdivisión de tenis de mesa vive un parón en la competición a consecuencia de la celebración de otros torneos. El Arteal Santiago llega a este momento, una vez disputadas ya 12 jornadas de las 22 que componen la liga, ocupando la segunda posición en la tabla clasificatoria aunque con el mismo número de puntos que el Alicante, que se sitúa en la tercera plaza, y muy lejos del líder, un Cajasur Priego que se está mostrando intratable ya que solo cedió dos empates, en Irún en la jornada inagural y precisamente en Santiago en la séptima jormada que se disputó el 28 de noviembre. Además, los cordobeses vienen de alcanzar las semifinales de la Europe Cup masculina

Los santiagueses tienen ahora que cambiar de registro y sin renunciar a nada y aún sabiendo de la dificultad de la misión, partieron este miércoles con destino a Tarragona con el fin de participar en la Copa del Rey. Al mismo tiempo, en el pabellón catalán Natalya Prosvirnina fue la mejor en los Campeonatos de España individuales femeninos, mientras que los títulos de dobles femenino y dobles mixto fueron para Camila Renata Moscoso y María Berzosa y para Renata Shypsha y Álvaro Gimeno, respectivamente.

Por su parte, los hermanos Lillo convirtieron Tarragona en el escenario de una imagen para la historia del tenis de mesa español: Diego y Alberto frente a frente en la final del Campeonato de España absoluto, compartiendo apellido y rivalidad en la mesa, con la emoción propia de quien compite contra alguien que forma parte de su día a día. En esa final irrepetible, Diego Lillo se proclamó campeón de España absoluto de individual masculino y, además, cerró la jornada con un doblete al conquistar también el oro en dobles masculino, firmando un miércoles 18 de febrero de 2026 que quedará asociado a su nombre.

En el palmarés, además del título individual de Diego Lillo, el campeonato de dobles masculino fue para Rafael de las Heras y Diego Lillo, mientras que el oro en dobles mixto lo lograron Renata Shypsha y Álvaro Gimeno, completando un día de finales con nombres propios y desenlaces de alto voltaje.

Ahora es el turno de la Copa del Rey con el comienzo de una primera fase clasificatoria en la que se repartió a los participantes en cuatro grupos formados por tres equipos cada uno, de los cuales el primero pasará a disputar los cuartos de final de forma directa.

El Arteal es el cabeza de serie número 2, por ser el segundo clasificado de la liga al final de la primera vuelta, gracias a lo cual está exento de esta fase de grupos y entrará directamente en el cuadro de cuartos de final.

El conjunto compostelano está formado por Enio Mendes, Humberto Manhani y Gastón Alto, que son los jugadores habituales en la competición liguera y tienen una difícil papeleta, ya que es previsible que el primer clasificado de cada grupo sea uno de los equipos que se encuentran en los puestos altos de la clasificación, en una Superdivisión que este año está muy igualada. El Cajasur Priego se destaca con 22 puntos merced a sus diez victorias y dos empates, pero a continuación la disputa es feroz. Le siguen con 16 puntos el Arteal Santiago (siete victorias y dos empates ) y el Alicante (seis victorias y cuatro empates). Con 14 puntos hay tres equipos: Olot y Les Borges, ambos con seis victorias y dos empates, e Irún con cinco triunfos y cuatro igualdas. Y le pisa los talones el Visit Pontevedra con cinco victorias y tres empates.

Desde el Arteal Santiago, la directiva es consciente de lo difícil que será clasificarse para las semifinales, pero es relativamente optimista. En caso de alcanzar esa penúltima ronda de la Copa del Rey se encontrará a un rival más complicadas todavía, pero el espíritu de lucha acompaña a un equipo que quiere repetir el resultado de hace cuatro años en Burgos, cuando se proclamó campeón de la Copa del Rey.

Con la expedición compostelana, también viajó Mateo Lois, la joven promesa del Arteal que va a participar en el Torneo Estatal.