El Arteal se quedó con la miel en los labios en la Copa

El Arteal Santiago logró la medalla de bronce en la Copa del Rey que se disputó en Tarragona. Esta conquista sabe a poco al equipo compostelano, ya que tuvo una clara oportunidad para poder jugar la fina, pero no supo aprovecharla.

En la mañana del jueves, el Arteal disputaba el primer partido de cuartos de final. Su rival era el Hospitalet catalán. El primer punto lo jugaban Gastón y el ruso Chernov. El jugador del Arteal comenzaba muy bien y ganaba los dos primeros sets por 12/10 y 11/3, pero Chernov se recuperaba y ganaba los dos siguientes en el desempate 10/12 y 10/12. En el quinto parcial Gastón se adelantaba en el marcador de forma clara 8/4, pero Chernov no cedía y lograba remontar hasta el 10/9, aunque finalmente el argentino se imponía por 11/9.

El segundo turno era para Humberto Manhani y tenía como rival a Norman Tauler. Humberto ganaba el primer set por 11/9, pero Tauler lograba remontar y se imponía en los siguientes por 9/11 y 9/11. Tocaba remontar y el del Arteal lo lograba al ganar el cuarto set por 12/10. Nuevamente, se decidiría todo en un quinto parcial que comenzaba igualado, pero en el que el brasileño se distanciaba en los puntos finales para ganar por 11/7.

Con el 2-0 en el marcador, se enfrentaban Enio Mendes y Marc Miro. El jugador del Arteal sabía que no podía desperdiciar la oportunidad de cerrar el partido y desde el primer momento tomaba el ritmo de partido, no dando opciones a su rival, para ganar los tres sets por 11/5, 11/7 y 11/8.

El Arteal ya estaba clasificado para las semifinales, en donde le esperaba el Leka Enea de Irún.

Comenzaba el partido enfrentando a Gastón con Jon Ander. El jugador del Arteal empezaba muy descentrado y su rival ganaba los dos primeros sets por 10/12 y 6/11. Reaccionaba Gastón y se imponía en el tercero por 11/9, pero en el cuarto parcial su nivel de juego no se mantenía y cedía una victoria cómoda a Ander por 3/11. Esta era la primera sorpresa del partido

El segundo punto lo protagonizaban Humberto Manhani y Palacios. Comenzaba el primer set muy igualado, pero se decantaba para Palacios en el desempate por 10/12. La derrota mermó la confianza de Humberto, que perdía el segundo set claramente por 3/11. Tras pasar por el banquillo el partido cambiaba. Humberto pasaba a atacar a su rival y ganaba el tercer set por 11/5, nuevamente ganaba el cuarto por 11/9 y había que jugar el quinto set, en el que el brasileño mandaba por 10/8 y, tras ver como Palacios lograba dos puntos y empataba, se llevaba la victoria por 12/10.

Saltaban a la cancha Enio Mendes y Endika. Comenzaba mejor el vasco y ganaba el primer set 9/11, Enio le devolvía en marcador en el segundo y vencía por 11/9, mismo resultado para el portugués en el tercero 11/9, pero ya en el cuarto su dominio era total y ganaba por 11/5.

El marcador era de 2-1 a favor del Arteal. El equipo santiagués tenía dos oportunidades para clasificarse para la final. La primera era para Gastón, que se enfrentaba a Palacios. En ningún momento el jugador del Arteal estuvo en el partido, siempre fue a remolque en el marcador y perdía por 3-0 (8/11, 9/11, 9/11). Segunda sorpresa del partido.

Con el marcador empatado 2-2, Humberto Manhani y Jon Ander se disputaban el pase a la final. Comenzaba bien Humberto y ganaba el primer set por 11/7, pero Ander le devolvía el resultado en el segundo 7/11, en el tercero el jugador del Arteal comenzaba bien y se adelantaba hasta el 7/2, aunque Ander remontaba y llegaba al 10/9, pero Humberto cerraba la victoria por 11/9. Al Arteal solo le faltaba un set para estar en la final. El cuarto parcial comenzaba igualado, pero al final Ander apretaba y vencía por 6/11. Nuevamente, había que ir al quinto set con todo muy igualado y finalmente Ander vencía por la minina 9/11, dejando a los santiagueses con la miel en los labios.

Cabe destacar que el claro favorito, el Cajasur Priego, había perdido la otra semifinal, con lo cual el máximo favorito quedaba fuera del título y esto podría haber sido una clara ayuda en el caso de haber logrado la clasificación. En el encuentro por el título, el CTT Olot – Capdevila Permar venció al Leka Enea Irún por 3-1.