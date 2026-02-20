El Athletic se acerca a Europa y deja muy tocado al Elche

El Athletic Club, con dos goles de Gorka Guruzeta, el segundo de ellos de penalti en el minuto 89, ha derrotado por 2-1 al Elche en San Mamés y toma impulso en la clasificación con su tercera victoria consecutiva dejando muy tocado a un cuadro ilicitano que sigue sin ganar en 2026.

El tanto desde los once metros del delantero donostiarra dio tres merecidos puntos a los de Ernesto Valverde, que pueden volver a ilusionarse con algo más que escapar de la zona de peligro, y castigó a un Elche inofensivo que a última hora perdió un premio que rozó gracias a un penalti marcado por Da Silva.

Los locales salieron de inicio con las novedades de Vivian, que regresaba tras seis partidos de baja por una lesión muscular, Lekue y Unai Gómez mientras que Eder Sarabia repetía el mismo once que alineó la pasada jornada frente a Osasuna.

En los primeros minutos los franjiverdes, como se esperaba, trataron de acaparar la pelota, pero con posesiones estériles y sin profundidad ante un Athletic bien ordenado que empezó pronto a sacar réditos de su presión. La primera ocasión, la más clara de la primera parte, la tuvo Sancet tras un regalo del conjunto ilicitano que aprovechó Ruiz de Galarreta para filtrar un balón de oro desperdiciado por el navarro desde una posición inmejorable.

El Elche tenía muchos problemas para salir de esa presión y se vio encerrado en su parcela por el Athletic. Guruzeta cabeceó fuera por poco (m.11) y chutó a las manos de Dituro (m.15), que detuvo también un buen chut de Rego en el 24. Un carrusel de oportunidades desperdiciadas por un conjunto bilbaíno al que solo le faltó finura para incluso haber resuelto el partido en la primera parte ante un Elche que ni siquiera se acercó para probar a Unai Simón.

Una pericia que tampoco tuvo Iñaki Williams en el 37 cuando recibió un gran pase de Yuri que le permitió enfilar la portería ilicitana, pero entre un leve empujón de Chust, suficiente para desequilibrarle, y la excelente mano que sacó Dituro para sacar la pelota a córner, mantuvieron el cero a cero al descanso.

Gorka Guruzeta celebra uno de sus dos goles ante el Elche. / EP

Arrancó fría la segunda parte, aunque con parámetros similares a la primera con un Athletic que trataba de dominar a un Elche agazapado y que sumó otra clarísima llegada de Sancet en el 59 que volvió a estrellar en el cuerpo de Dituro.

En el siguiente arreón los de Valverde abrieron por fin la lata ilicitana en una buena acción de ataque iniciada por Ruiz de Galarreta. El centrocampista metió un gran pase hacia la incorporación de Yuri y el lateral colocó un centro tenso en el primer palo rematado al primer toque por Guruzeta. Parecía que los locales habían hecho lo mas difícil, pero solo cinco minutos después recibió un inesperado mazazo. En una jugada aislada Lekue cometió un inocente penalti sobre Germán Valera que, a la segunda después de tocar dos veces en el primer intento, materializó André da Silva.

El Athletic acusó el golpe del 1-1, pero el impulso final le valió para encontrar la recompensa en otro penalti similar al anterior, este vez de Bigas en un intento de despeje del central que impactó en la cara de Laporte. Tras revisar la jugada en el VAR el colegiado pitó la pena máxima que convirtió Guruzeta para convertir el 2-1 definitivo que enfadó sobremanera a un Sarabia que nada más acabar el partido se quejo airadamente ante Valverde.

Ficha técnica

2.- Athletic Club: Unai Simón; Lekue (Areso, m.80), Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Rego (Vesga, m.70); Iñaki Williams (Izeta, m.80), Sancet (Navarro, m.74), Unai Gómez (Eder García, m.70); y Guruzeta.

1.- Elche CF: Dituro; Chust, Bigas (Adam, m.92), Petrot (Affengruber, m.74); Tete Morente (Sangaré, m.74), Febas, Aguado, Cepeda, Germán Valera (Pedrosa, m.81); Da Silva y Álvaro Rodríguez (Rafa Mir, m.74).

Goles: 1-0, m.64: Guruzeta. 1-1, m.69: Da Silva, de penalti. 2-1, m.89: Guruzeta, de penalti.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité canario). Mostró tarjetas amarillas a Unai Gómez (m.54), Lekue (m.67) y Guruzeta (m.91), del Athletic, y a Febas (m.11) y Cepeda (m.46+), del Elche.

Incidencias: Partido de la vigésimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 46.654 espectadores en las gradas.