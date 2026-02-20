Dejan Kravic: «Para ser un jugador de 35 años, estoy intentando dar lo mejor»

Dejan Kravic (Mostar, Bosnia y Herzegovina, 1990) está viviendo su segunda campaña en el Monbus Obradoiro. Eso sí, las circunstancias suyas y del club son bien distintas. Su primera etapa, hace 7 años, supuso su estreno en ACB, donde tuvo su mejor temporada individual. Ahora, regresó a Sar en Primera FEB como todo un veterano. Como él dice, sus mates ahora son bandejas. Pero su mente también está más centrada en ayudar al equipo que en los números.

Esta es su segunda aventura en Santiago, ¿cómo le está yendo?

Muy bien. Es mi segunda vez y no he llegado al equipo a principio de la temporada. Pero, incluso siendo un jugador distinto, vine con esos nervios. Queriendo tener química y ajustándome al equipo. Todos me lo hicieron muy fácil desde el staff, los jugadores y los aficionados. Ha sido genial desde luego.

Lo difícil es llegar y tener que jugar...

Sí, por supuesto. Vine a reemplazar a un muy buen jugador. Es alguien que he conocido por más de diez años y somos buenos amigos. Es una gran desgracia lo que sucedió a él y esto no es lo que me gusta hacer, reemplazar a un jugador lesionado. Especialmente a alguien que conozco muy bien y con el que nuestras esposas se conocen. No es algo fácil de hacer y tienes que ponerte en sus zapatos. Es un gran jugador que puede hacer muchas cosas. Aún estoy intentando todo lo posible por ser ese jugador.

¿Qué es diferente e igual en el Obradoiro?

(Risas) lo diferente es que antes era en ACB y ahora es en Primera FEB. Lo que también es diferente es que, cuando estaba con Obradoiro en mi primer año, posiblemente fue el mejor de mi carrera individualmente. Ahora soy un poco más viejo y no soy el mismo jugador. Los mates ahora son bandejas. Soy un jugador un poco diferente. Pero todo lo demás es igual. Los aficionados siguen ahí y te dan energía todo el tiempo. Los compañeros son siempre geniales y los entrenadores también. Entonces, todo es similar y estamos ganando generalmente.

Dejan Kravic durante la entrevista / Jesús Prieto

¿Cómo fueron los reencuentros?

Fue genial, porque mi esposa y yo tuvimos buenas relaciones en esta ciudad. Las personas nos mensajearon y nos dijeron que estaban muy felices de nuestro regreso. Nos ha hecho sentir más confortables. Incluso en el primer partido contra Melilla, que no jugué, pero fue genial interactuar con ellos después. Ver que me recuerdan desde hace seis años fue un gran sentimiento.

Ha jugado en la élite y lleva desde el año pasado en esta liga. ¿Siente que los equipos de arriba están cerca de los de ACB?

Sí, creo que algunos de los equipos top de la Primera FEB son... No quiero decir si pueden competir con los de ACB o no. No quiero comparar los dos. Pero son de muy alto nivel y la Primera FEB ha estado creciendo durante los últimos años. Es una ‘desgracia’ que en los dos años que he jugado (risas) tengamos varios equipos de un nivel alto. Pero no, es genial que esté creciendo. Muchos jugadores de ACB vienen a jugar en esta liga.

Ya conoce los playoffs y la Final Four, sobre todo su dificultad...

No son fáciles. El año pasado los albergamos en Madrid, con todo a nuestro favor y tras pasar los playoffs 3-0. Pero suceden cosas y es a un partido. Cualquiera puede ganar y el que mejor lo haga en ese partido se lo lleva. No es una serie. Por supuesto, no querríamos tener que pasar por ello. Pero estamos listos para ello desde toda la temporada. Obviamente, nuestro objetivo principal es ascender directamente a la ACB pero, al mismo tiempo, nuestro otro objetivo es ser mejor cada día para situaciones como los playoffs.

Tienen dos semanas de descanso. ¿Es bueno para el equipo o lo contrario?

Puede ser ambos. Obviamente, tuvimos a algunos compañeros con pequeñas molestias y esto nos beneficia mucho. Pero, obviamente no jugamos y perdemos un poco de ritmo. Aun así, estamos entrenando cada día y nuestro plan no ha cambiado demasiado.

Tuvo más ofertas. ¿Por qué decidió volver?

Decidí venir aquí porque mi objetivo, siendo honesto, es regresar a la ACB. Me gustaría volver porque jugué allí muchos años y he tenido un éxito allí. Me encanta la liga y amo España en general. Quería quedarme en el país. Eso es lo más importante para mí, ahora que soy más viejo. Ya no es solo la liga, sino lo que es mejor para mi familia y que quiero quedarme en la misma ciudad o en el mismo país el mayor tiempo posible. Mis niños van a la escuela ahora. Por ejemplo, el año pasado, durante todo el verano, mi hijo me preguntaba cuándo volvería a Madrid para ver a sus amigos. Debo priorizar a mi familia.

Nunca ganarás a los aficionados online"

Supongo que es especial regresar a un equipo en el que triunfó en otra etapa de su vida...

Exactamente. Obviamente, el primer objetivo es ayudar al equipo a llegar a la ACB haciendo lo que pueda. He estado luchando mucho. Desde el partido de Ourense he trabajado mucho, mi confianza había bajado. Admito que estoy fallando algunos tiros que puedo hacer con los ojos cerrados. El objetivo es volver a mí mismo y hacer lo que pueda para que mi equipo gane.

Algunas personas creen que solo aporta en ataque y Epi ya ha dicho que su defensa está siendo importante. ¿Cómo valora que su entrenador vea eso?

Significa mucho. Sé que no debería, pero muchas veces me pongo a ver Twitter (ahora X) y veo muchas cosas negativas. Al final del día, siempre habrá alguien que tiene algo malo que decir sobre ti. El año pasado, en Estudiantes, me sentí como uno los mejores jugadores ofensivos de la liga. Pero, durante todo el verano, cuando mi nombre estaba asociado a algo, siempre aparecía algo negativo. Siempre era: defensa, defensa y defensa. Ahora, según el entrenador, estoy jugando mejor en defensa. Entonces, ahora hablan de mi ataque. Nunca ganarás a los aficionados online. Es muy importante que el entrenador me vea cada día, trabajando duro en los entrenamientos. Para ser un jugador de 35 años, estoy intentando dar lo mejor. Lo demás no importa.

¿Qué le pidió?

Que no tenga presión por hacer algo increíble. Que solo me dedique a mi rol. Para mí, lo que entrenador me pide es que esta temporada esté jugando desde el banquillo, que para mí es perfecto. Estoy en un punto de mi carrera donde los minutos no importan. Es el impacto de cuando estás en el campo. Trato de hacer todo que pueda cuando salto a la pista. De dar mi energía. Es lo que estoy intentando hacer. Tal vez no me estén saliendo algunas cosas tan bien o que en algo no sea tan bueno. Pero hago lo posible por tener energía, rebotear, aportar algo de defensa y hacer mis tiros. También ayudar al equipo con mis pases, con el poder botar el balón, postear y finalizar.

¿Qué fue lo primero que quería hacer al regresar?

Visitar la Catedral. Creo que eso fue lo principal. Lo hacía cada vez que alguien me visitaba. Cuando mis padres estuvieron aquí por dos semanas, la primera cosa que hicimos fue visitar la Catedral. Es una parte histórica de Santiago. Se lo mostré a mis padres o a quien sea. Otra de las primeras cosas que pensé fue cuánto iba a llover este año (risas). También es algo histórico aquí. Pero fuera de bromas, pensé en la gente. Eso también es una cosa que me atrapó. Como dije, construimos tantas buenas relaciones aquí y, el solo hecho de poder verlos de nuevo y decirles ‘hola’, fue un gran sentimiento. Y los aficionados son increíbles. Siempre lo son.