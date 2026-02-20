Semana de éxitos para el equipo ciclista OdL Team
El club gallego estrena la temporada 2026 con éxitos de sus equipos masculino Elite y adaptado en Ciudad Real y Gran Canaria
Sin salir de Galicia, Jorge Pérez le da al equipo de Valga su primer campeonato autonómico en la modalidad BTT resistencia 3h
M.G.P.
Las distintas categorías del equipo ciclista gallego OdL Team arrancan el año 2026 cargados de ilusión y con muy buenas bases para afrontar la temporada, en la que debutaron el fin de semana en varias pruebas.
El equipo masculino, que tiene como reto revalidar el título de campeón de España Elite por equipos logrado en 2025, se estrenó en el Memorial Manuel Sanroma, prueba ciclista de tres etapas celebrada en Almagro (Ciudad Real) donde el equipo consiguió los primeros puntos para revalidar el título de la mano del reciente fichaje de Asier González, exprofesional que este año se une al ilusionante proyecto del OdL Team y que logró un meritorio séptimo puesto.
A la espera de los refuerzos anunciados para reforzar el equipo de la empresa con sede en Valga, con nombres como Andrés Mancipe y Dylan Jiménez, el equipo gallego estará este fin de semana en el arranque de la Copa de España, primera prueba de la Temporada de Copa 60 Edición Circuito Guadiana, donde se dan cita las mejores escuadras del ranking nacional.
Podio en Canarias
Pero no fue el equipo masculino de Elite el único que salió a rodar, ya que el equipo de ciclismo adaptado del OdL Team también debutó esta temporada y lo hizo a lo grande, consiguiendo los primeros podios en el Gran Premio Cabildo de Gran Canaria, destacando la actuación de Manuel Pérez Martín, que sale de la prueba como líder de la Copa en MC5.
Bicicleta de Montaña
Además, el OdL Team cerró un arranque de año de ensueño, que permite ilusionar a equipo y afición de cara a este 2026, con otro éxito deportivo de la mano de Jorge Pérez. El corredor porriñés del equipo Elite-sub 23 logró la victoria en el campeonato gallego de BTT (bicicleta de montaña) de resistencia 3h, dando así al club el primer campeón autonómico de una temporada donde el OdL Team apuesta por los talentos más jóvenes gallegos.
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: 'Esto es un escándalo
- Sin avances en la negociación del convenio del transporte: la CIG se encierra en la sede de la patronal
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- Un siglo sirviendo comida casera: así es el ‘Santo Grial’ de los restaurantes gallegos
- Marga Charol anuncia un outlet exclusivo en Santiago con descuentos de hasta el 80%