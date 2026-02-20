Semana de éxitos para el equipo ciclista OdL Team

Las distintas categorías del equipo ciclista gallego OdL Team arrancan el año 2026 cargados de ilusión y con muy buenas bases para afrontar la temporada, en la que debutaron el fin de semana en varias pruebas.

El equipo masculino, que tiene como reto revalidar el título de campeón de España Elite por equipos logrado en 2025, se estrenó en el Memorial Manuel Sanroma, prueba ciclista de tres etapas celebrada en Almagro (Ciudad Real) donde el equipo consiguió los primeros puntos para revalidar el título de la mano del reciente fichaje de Asier González, exprofesional que este año se une al ilusionante proyecto del OdL Team y que logró un meritorio séptimo puesto.

A la espera de los refuerzos anunciados para reforzar el equipo de la empresa con sede en Valga, con nombres como Andrés Mancipe y Dylan Jiménez, el equipo gallego estará este fin de semana en el arranque de la Copa de España, primera prueba de la Temporada de Copa 60 Edición Circuito Guadiana, donde se dan cita las mejores escuadras del ranking nacional.

Podio de Gran Canaria, con Manuel Pérez Martín / Cedida

Podio en Canarias

Pero no fue el equipo masculino de Elite el único que salió a rodar, ya que el equipo de ciclismo adaptado del OdL Team también debutó esta temporada y lo hizo a lo grande, consiguiendo los primeros podios en el Gran Premio Cabildo de Gran Canaria, destacando la actuación de Manuel Pérez Martín, que sale de la prueba como líder de la Copa en MC5.

Jorge Pérez, en lo alto del podio de BTT / Cedida

Bicicleta de Montaña

Además, el OdL Team cerró un arranque de año de ensueño, que permite ilusionar a equipo y afición de cara a este 2026, con otro éxito deportivo de la mano de Jorge Pérez. El corredor porriñés del equipo Elite-sub 23 logró la victoria en el campeonato gallego de BTT (bicicleta de montaña) de resistencia 3h, dando así al club el primer campeón autonómico de una temporada donde el OdL Team apuesta por los talentos más jóvenes gallegos.