Secho: «Nuestra exigencia es ganar cada partido»

El Compostela se desplaza este fin de semana al campo coruñés de Agrela para enfrentarse al Silva el domingo a las 12.30 horas. Los santiagueses pretenden afianzar su liderato tras este encuentro ante el penúltimo clasificado, que solo suma dos triunfos como local ante el Barco (1-0, 11 de octubre) y el Somozas (1-0, 8 de febrero) y dos empates con el Estradense (1-1) en la segunda jornada y con el Arteixo (1-1) el 18 de enero.

El Compostela recuperó la senda del triunfo y eso es bueno para la moral del equipo. El técnico, Secho Martínez, cree que «el equipo tiene que estar preparado para convivir con lo que significa estar en el Compostela, para convivir con lo que es el objetivo. Sabemos cómo es nuestro deporte, cómo funciona, una semana ganas, otra semana no ganas y tienes que estar preparado para cuando las cosas van mejor y cuando van peor. Evidentemente, se vive mejor y se lleva mucho mejor cuando va bien, pero nosotros tenemos que estar preparados para competir cada partido. Nuestra exigencia es ganar cada partido. Ante eso, no hay mucho tiempo que perder y sí que tenemos un reto, tenemos ilusión y estamos trabajando en ello para mejorar nuestros números fuera de casa. Creo que no va a ser fácil, pero vamos a intentar conseguirlo».

Pero en esta categoría no hay partido fácil y más si el Compostela acude con tres bajas por sanción, las de los defensas Damián y Valín y la del delantero Parapar.

Sin embargo, reestructurar la defensa no es la principal inquietud de Secho. El técnico de la esedé indica que «mi especial preocupación es que el equipo esté mentalizado para competir contra el Silva, para competir allí en Agrela y confío en la gente que vaya a jugar en esa posición. Mi forma de pensar y de trabajar es que si alguien no puede estar, pues hay que buscar soluciones y creo que las tenemos, creo que tenemos una buena plantilla y me preocupa más estar mentalizados y poner el foco en todo aquello que tengamos que hacer para competir bien allí en A Coruña».

La banda diestra de la defensa compostelanista queda maltrecha con las bajas, pero Secho no quiere dar pistas sobre las soluciones. «Puede haber alternativas de jugar con lateral derecho o no jugar con lateral derecho. Esa ya sería una alternativa, buscar otra forma de distribuirnos en el campo y ajustarlo desde esa manera. Y luego tenemos jugadores para poder jugar ahí. Diego podría jugar ahí perfectamente y algún otro también podríamos hacer que jugase ahí».

Las dimensiones del campo de Agrela pueden ser una dificultad añadida, pero el técnico del conjunto santiagués considera que “es un escenario diferente, es un escenario que requiere cierta adaptación a ciertos aspectos del juego, pero creo que la ventaja es que muchos de nuestros jugadores han jugado allí, tienen sensaciones de haber jugado allí, lo conocen y evidentemente pues sí hay que adaptarse. Se llega más rápido al área, hay que saber que cerca de la portería hay que proteger al portero, hay que evitar que boten balones, hay que reconocer en qué situaciones la tienes que despejar y cuándo la puedes controlar... hay que controlar bien un poco todas las vigilancias y controlar un poco ese juego directo que pueda haber. Hay que adaptarse, ver dónde podemos jugar, en qué zonas podemos, según que pases y en otras buscar otras situaciones, pero creo que se va a poder jugar con ciertos matices y ciertas adaptaciones que tenemos que tener en cuenta porque el campo te lo va a exigir».

¿Y qué Silva espera Secho? «Lo que creo que va a marcar un poco la diferencia, dependiendo de esas estructuras de línea de cuatro o de cinco, es el perfil de jugadores. No es lo mismo alinear a Joao, que es un referente en juego directo, y a Iago Pérez, que también no es tan de disputar pero sí de quedárselas, que son dos delanteros más corpulentos, que alinear a uno de ellos y a Nico por ejemplo que es más rápido, más de ir el espacio, más ágil, un poco va a ir por ahí. Quiénes son los carrileros, quiénes son los extremos, un poco los quiénes, Parafita si lo pone de carril, si es que juega con cinco, si lo pone ya por delante de extremo, con cuatro, vamos a ver, porque es también uno de los jugadores que el año pasado hizo muchos goles, es conductor, tiene buen tiro de media distancia... Primero, qué estructura decanta y segundo qué perfiles de jugadores alinea de inicio y terminan».