Tenis
La final del ATP 500 de Doha, en directo | Carlos Alcaraz - Arthur Fils
El murciano quiere prorrogar su gran racha de 2026: todavía no ha perdido en lo que va de año
Redacción
Madrid
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se mide al francés Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha.
En lo que va de 2026, el murciano sólo sabe conjugar el verbo ganar. El viernes certificó su clasificación para la final del torneo tras imponerse en la primera semifinal al ruso Andrey Rublev por 7-6 (3) y 6-4, que hizo sufrir lo indecible al murciano
Un triunfo que supone el undécimo consecutivo para el jugador de El Palmar en lo que va del presente año, en el que Alcaraz no sólo no conoce la derrota, sino que apenas ha cedido cuatro sets en lo que va de curso.
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros