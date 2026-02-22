Marc Márquez es consciente de que el precio del título se ha puesto por la nubes

Ya está. La pretemporada, los tres días en Sepang (Kuala Lumpur, Malasia) y este viernes y sábado en Buriram (Isan, al noreste de Bangkok, Tailandia), han dibujado el auténtico perfil con el que el Mundial de MotoGP aparecerá, debutará, la próxima semana en lo que será el Gran Premio de Tailandia, que abrirá un campeonato de 22 grandes premios, entre ellos cuatro en España (Jerez, 26 de abril; Barcelona, 17 de mayo; Aragón, 30 de agosto y Valencia, 22 de noviembre) y en el que, cómo no, el catalán Marc Márquez (Ducati), de 33 años, defiende el título tras haber conquistado, de forma heroica, su novena corona mundial, el pasado año, tras superar un auténtico viacrucis de lesiones, operaciones y rehabilitación durante los últimos años.

‘Il Cannibale’, que buscando los límites en la última cita de pretemporada en Buriram, ha sufrido tres caídas en dos días (dos el viernes y una hoy), sigue siendo, sin duda, el gran favorito pese a reconocer que, de momento, no está al 100x100 en su preparación física. El mayor de los Márquez, que mantuvo la primera posición casi durante toda la jornada en la clasificación provisional en el último test de hoy en Tailandia, acabó en tercera posición, a 0.168 segundos, del gran protagonista de Buriram, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia, 1.28.668 minutos, récord del trabajo tailandés), que, de esta manera, presentó su candidatura al título tras un final de temporada, en 2025, espectacular, al nivel de los hermanos Márquez Alentá.

Marc Márquez, víctima de un viris estomacal durante los dos últimos días de test, en Tailandia, admite estar en buena forma para intentar ganar ya, la próxima semana, en Buriram, las primeras carreras de la temporada.

En el Top-10 de final de temporada están todos los que tenían que estar, es decir, están los ‘desaparecidos’ en 2026, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia y Jorge Martín, que ha vuelto muy ilusionado; también hay, de momento, una KTM, que es la de Pedro Acosta (6º, a 0.353 segundos) y no la de Maverick Viñales y hay una Honda, que no es la de Johann Zarco, como fue ayer, sino la del campeón mallorquín Joan Mir (10º, a 0.628 segundos).

Cero sorpresas sobre las dos marcas que se van a repartir las victorias, tanto en las pruebas al ‘sprint’ del sábado como en los grandes premios, que serán, de nuevo, Aprilia, que ha copado las dos primeras plazas de la primera parrilla virtual de 2026, con ‘Bezz’ y el japonés Ai Ogura (2º, a 0.097 segundos) y Ducati, que empieza a sentir en su cogote, en el cogote de Gigi Dall’Igna, el aliento de sus compatriotas de Noale, que parecen haber recuperado, esta vez sí, al mejor de los ‘Martinator’ posibles.

Pese a todo y las espectaculares prestaciones de las Aprilia, Ducati sigue teniendo en MM93, Bagnaia (4º, a 0.215 segundos), el subcampeón del mundo Àlex Márquez (5º, a 0.293 segundos), Franco Morbidelli (7º, a 0.407 segundos) e, incluso, Fabio Di Giannantonio (9º, a 0.505 segundos) a buena parte de los candidatos a protagonizar los mejores momentos de esta temporada. Pero, insisto, Aprilia ya está ahí, por eso, tal vez, tanta insistencia en poder fichar a Bagnaia de cara al 2027-2028, pese a que Yamaha también va detrás del ‘tri’ de Turín.

Ni que decir tiene que el nueve veces campeón del mundo termina la pretemporada y prepara el ataque al primer gran premio con el mismo discurso de siempre: “Lo hecho no sirve de nada, aquí empezamos todos, la semana que viene, en Buriram, con cero puntos y hay en juego nada más y nada menos que 814 puntos”.

Eso sí, Márquez se mostró muy contento de cómo han ido las dos citas, tanto la de Sepang como esta de Buriram, “aunque aquí, en Tailandia, me hubiese gustado estar en mejores condiciones físicas, pero estoy padeciendo un virus estomacal que me ha debilitado mucho. Con todo y con eso, hemos hecho el trabajo que teníamos programado”.

KTM, con Acosta y Viñales, y Honda, con Mir y Zarco, asoman la cabeza en la parrilla de MotoGP, pero es evidente que Aprilia, con Bezzecchi, Ogura, Martín y Fernández serán los grandes rivales de las Ducati, que, junto a los hermanos Márquez, parecen haber recuperado al mejor Bagnaia.

Marc, que siempre que sale de una lesión, con operación incluida, tiene sus dudas sobre su estado físico. “No estoy al 100x100 del hombro derecho, iré mejorando poco a poco y, por descontado, no será excusa para no intentar ganar, la semana próxima, aquí, en Buriram”, confesó el piloto de Cervera (Lleida), que elogió la recuperación de su compañero Bagnaia y el regreso de todo un campeón como Martín.

“No puedo empezar diciendo que voy a ganar porque tengo la impresión de que este último test ha demostrado que esta temporada va a ser mucho más dura que la pasada”, siguió explican el mayor de los Márquez Alentá. “Las Ducati seguimos ahí arriba, Àlex y ‘Pecco’ están estupendos, ‘Morbi’ y ‘Diga’ han mostrado su potencial; Honda y KTM tienen aspiraciones, claro que sí, y la Aprilia, no solo es rápida con Bezzecchi, también lo es con Ogura y Raúl (Fernández). Así que, todos estamos metidos en un puño pues, entre los 10 primeros. solo hay medio segundo.

Respecto a las tres caídas en dos días, MM93 insistió en su (divertida) tesis de siempre: “Podía quedarme en el sofá de casa y no me caería, pero esto va de buscar los límites, tuyo y de la moto, y, para eso, debes forzar…hasta que te caes. Por suerte, no me he hecho daño y he podido seguir, aunque me sabe mal que la última caída se haya producido cuando estábamos haciendo un simulacro de GP. Pero, insisto, el trabajo que teníamos programa lo hemos podido hacer, así que, repito, estamos listos. He terminado con muy buen ‘feeling’ con la moto”.