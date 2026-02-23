Boyé salva un punto para el Alavés y frena al Girona

El delantero argentino Lucas Boyé se multiplicó este lunes para el Deportivo Alavés ante la calidad del Girona, firmó dos goles y rescató un punto para su equipo (2-2), después de que el conjunto catalán le diera la vuelta al marcador en el estadio de Mendizorroza.

A los cinco minutos se adelantó el Glorioso con el primer gol del argentino, el plantel de Míchel logró el empate gracias al balón parado con un buen gol de Vladyslav Vanat y la remontada se confirmó con un destelló de calidad de Viktor Tsygankov, pero Lucas Boyé logró el 2-2 antes de entrar en el tiempo añadido.

El equipo vasco ya está tres puntos por encima del descenso (27) y el Girona continúa su crecimiento con 30 y solo una derrota en sus últimos 8 partidos.

El partido se puso de cara a los locales a los cinco minutos con un gol de Lucas Boyé, que aprovechó las dudas de su compatriota argentino Paulo Gazzaniga, que no salió a tapar un centro de Yusi que cruzó el área pequeño para que lo empujara el delantero albiazul.

El choque empezó con mucho encontronazo y con una salida muy enérgica de los de Eduardo Coudet, que estuvieron cerca de anotar el segundo mientras la grada todavía celebraba el primer gol, pero Toni Martínez no le pegó bien al balón con todo a su favor.

Tras la electricidad inicial, el duelo bajó las revoluciones y los dos equipos contemporizaron sus posesiones, aunque el Girona incidió más al ir por detrás en el marcador.

Los de Míchel Sánchez fueron creciendo con el paso de los minutos y encontraron en la banda de Bryan Gil la mejor manera de poner en apuros a una inusual defensa del conjunto vasco, sin centrales puros.

A pesar de todo, el Alavés estuvo más cerca de ampliar la renta que el Girona de igualar la contienda.

Los chispazos locales no impidieron que los visitantes siguieran siendo protagonistas de un partido que empataron a balón parado en el minuto 31. Fue el primer gol en jugada de estrategia que recibió el Alavés en toda la temporada.

Un cabezazo del ucraniano Vladyslav Vanat en el segundo palo tras la prolongación de Witsel puso el 1-1 y confirmó el buen momento del Girona, que se hizo fuerte según caía la arena en el reloj.

Fueron varias las acciones de peligro que caían del lado de los visitantes, que tuvieron más llegadas que su rival babazorro, que pidió penalti de Arnau en un centro de Ángel, pero el VAR confirmó la señalización del colegiado, que ordenó que siguiera el juego.

El choque llegó al descanso tras una primera parte abierta, pero cambió tras el paso por vestuarios. Los del ‘Chacho’ empujaron mucho más y acecharon la portería de Gazzaniga, que estuvo a punto de abandonar el terreno de juego por lesión.

Carles Aleñá comenzó a aparecer y Antonio Blanco y Pablo Ibáñez crecieron en el centro del campo para canalizar el juego del Glorioso, que no logró mover el marcador a pesar de que lo intentó de diferentes formas.

El Alavés perdió presencia ofensiva, pero se mantuvo firme en la zaga cuando el Girona mejoró con los cambios de su entrenador, consciente del crecimiento de los locales.

La calidad del Girona salió a relucir en el segundo gol con una perfecta combinación entre Ounahi y Viktor Tsygankov. Otro de los ucranianos del plantel catalán dio la vuelta al marcador con una buena solución en el mano a mano ante Antonio Sivera.

Con el gol, Míchel reforzó la defensa para mantener el resultado ante el empuje del Alavés, que estuvo muy serio hasta encajar el gol y después tuvo más corazón que cabeza.

Lucas Boyé volvió a aparecer para rescatar a su equipo con un gol de cabeza que se inventó con todo en contra en un forcejeo con Vitor Reis que revisó el VAR, pero confirmó el empate en el minuto 89.

Ninguno de los equipos firmaron las tablas en el tiempo añadido, pero el resultado no pasó del 2-2.