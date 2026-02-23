El estradense Manu Souto, campeón de la Copa Galicia de Resistencia de MTB

Louro (Muros) acogió este domingo 23 de febrero la última de las seis pruebas de la Copa Galicia de 3 Horas de Resistencias, una competición que el joven ciclista estradense Manu Souto, del CDM Xesteiras de Cuntis, cerró con un balance sobresaliente tras proclamarse campeón absoluto. Un premio que se suma al subcampeonato autonómico logrado también en el inicio de la presente campaña.

El ciclista del CDM Xesteiras de Cuntis llegaba a esta última cita con el título de campeón de la Copa ya asegurado tras lograr alzarse con la victoria en las cinco primeras pruebas de la campaña con cierta solvencia.

El estradense Manu Souto con el primer puesto en el XCO de Bembibre / Cedida

El éxito logrado en la Copa Galicia BTT de Resistencia se suma al buen año del estradense, logrando subir al podium en el Campeonato de Galicia de Resistencia en la categoría júnior.

Precisamente, en la prueba del campeonato gallego disputada el pasado domingo 15 de febrero en Vilagarcía, el estradense se proclamó subcampeón autonómico tras acariciar la victoria durante gran parte de la prueba.

Sin embargo, unos problemas mecánicos cuando rodaba en cabeza le hicieron ceder terreno en el tramo decisivo relegandolo a la segunda plaza, solamente superado por Marco Núñez, del Club Ciclista Teis.

Más allá del circuito gallego, el joven ciclista del CDM Xesteiras demostró su gran momento de forma al imponerse este sábado 21 en el XCO de Bembibre, en León, en una prueba exigente y muy competida.