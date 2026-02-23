Semana clave para MotoGP: Reunión de equipos y anuncios de mercado

Los test de Buriram han marcado el final de la pretemporada de MotoGP y el inicio de un nuevo curso que estará marcado por importantes novedades en la parrilla. La campaña 2026 arrancará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Tailandia y podría hacerlo ya con algunos movimientos cerrados.

Según avanzó este fin de semana 'Sky Sports', el martes será un día clave para esta complicada ventana de mercado en la que el primer movimiento desencadenará una serie de intercambio de fichas para dar paso a una parrilla totalmente distinta para 2027. El citado medio afirma que el martes es el día fijado por todos los equipos del paddock para reunirse y decidir cómo y cuando se hará cada anuncio, en un intento de ordenar este terremoto que afectará a varios pilotos y escuderías.

Después de este encuentro se prevé que lleguen los primeros anuncios oficiales, empezando por Ducati y la renovación de Marc Márquez para las dos próximas temporadas. Faltaría por determinar si la continuidad llega en el formato 1+1 como prefiere el piloto de Cervera o en un pack de dos años como ofrecen los de Borgo Panigale. Esta segunda opción no estaría descartada por un Marc que ya avanzó este sábado en rueda de prensa que "Si mi físico me respeta y no me limita, no tendré problema en un contrato de dos años".

Lo siguiente en la lista sería confirmar la salida de Pecco Bagnaia. El italiano tenía diferentes ofertas y aunque Yamaha era una de las que tenían más fuerza, parece que finalmente será Aprilia el destino que elegirá el bicampeón del mundo para continuar su camino en la categoría reina una vez finalice su contrato con Ducati este 2026. Según algunos rumores, el contrato ofrecido sería largo, incluso de tres temporadas, algo inusual en MotoGP. Entre su salida y el anuncio de su nuevo equipo, según 'Sky Sports' debería hacerse oficial la llegada de Pedro Acosta como compañero de Marc en el Ducati de fábrica.

El 'Tiburón de Mazarrón' completó el curso pasado su primera temporada en el KTM oficial tras su paso por el GasGas Factory Racing Tech3. El murciano vivió un curso complicado con el equipo de fábrica sin que llegaran los resultados esperados, por lo que el joven piloto español habría tomado la decisión de buscar un nuevo destino lejos de la marca austríaca.

Trabajo en Gresini

El VR46 podría cambiar también su alineación para 2027. Se había especulado con el interés del equipo de Valentino Rossi por Pedro Acosta y más recientemente por Pecco Bagnaia, pero mientras estos parece que tomarán otros rumbos, el elegido para las motos amarillas podría ser Fermín Aldeguer, quien ha despuntado esta temporada en el Gresini.

La marcha de Aldeguer daría trabajo extra a la estructura de Nadia Padovani, quien podría quedarse sin su dupla, si se cumple otro de los rumores que han circulado durante estas semanas, el que coloca a Àlex Márquez en KTM para cubrir la baja de Acosta.

Entre unos y otros se espera que se haga oficial el cambio de Yamaha a Honda de Fabio Quartararo. Al francés se le ha visto especialmente afectado estos días de test en Buriram por el rendimiento de la moto de 2026 y la ruptura con la casa de Iwata es total. Faltaría por decidir cuál de los dos pilotos actuales contininúa en el HRC: Luca Marini o Joan Mir.

Una vez se anuncio el fichaje de Quartararo, debería llegar el oficial de Jorge Martín a Yamaha, ya que el madrileño tampoco continuará en Aprilia, independientemente de lo que suceda durante este curso.