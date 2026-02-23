El Silva sorprende al Compostela

Victoria de mucho mérito del Silva (2-1) frente a la SD Compostela en el partido correspondiente a la jornada número 22 del Grupo 1 de Tercera Federación. El líder fue incapaz de puntuar en su visita al penúltimo clasificado, lo que se puede considerar una sorpresa pese a todos los inconvenientes con los que se encontró el conjunto santiagués.

El SD Compostela visitaba al Silva a domicilio con la intención de conseguir los tres puntos y así sumar su segunda victoria consecutiva y mantener una distancia mínima de cinco puntos con el segundo clasificado, el Arosa SC. Los de Secho viajaban a A Grela después de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Para el partido de este domingo, los blanquiazules contaban con 20 hombres en la convocatoria pero con tres bajas sensibles, las de los defensas Damián y Valín y la del delantero Parapar y con la incógnita de saber si la última incorporación a la plantilla santiaguesa, el defensa Riki Mangana, podría debutar con una camiseta que ya vistió temporadas atrás.

En la previa del partido, Secho Martínez insistía en la importancia del encuentro y de la exigencia del equipo por «ganar cada partido» y «trabajar en mejorar nuestros números fuera de casa», siendo consciente de que el Silva es un conjunto que sufrió una importante mejoría en los últimos partidos y en la dificultad añadida de tener que jugar en un campo de dimensiones reducidas.

Por su parte, el Silva SD recibía al Compos con la necesidad de empezar a sumar de tres en tres para seguir en la pelea por salir de la zona de descenso. El equipo afrontaba el encuentro inmerso en una dinámica bastante irregular, con un empate, tres derrotas y una victoria en sus últimos cinco partidos y situado en la penúltima posición en la tabla.

Primera parte con un gran inicio del equipo local que sorprendió por su elevada intensidad en el juego y en la presión. Con apenas seis minutos jugados, los locales conseguían el primer gol del partido gracias a un tiro de Hugo Baldomar con algo de fortuna que, tras impactar en un defensor del Compostela, entraba hasta el fondo de la red para poner el 1-0 en el marcador.

Jorge Maceira pugna con el defensor del Silva. / Área 11

El Compos intentaba rehacerse del golpe inicial con internadas por ambas bandas que no terminaban de sorprender a la defensa local. Tras la primera media hora de partido, en el minuto 35, el Compostela reclamó un posible penalti sobre Armental que el árbitro no señaló.

El Silva estuvo muy ordenado sobre el campo, impidiendo a los jugadores de ataque visitantes estar cómodos arriba. Los de Secho buscaban tener más presencia en el centro del campo para así poder controlar el ritmo y juego del partido. Sin embargo, el gol inicial del Silva generó bastante ansiedad en el equipo. Con la sorpresa del marcador favorable para los locales, ambos equipos se marchaban a los vestuarios tras el pitido final de los primeros 45 minutos del partido.

Tras la vuelta del descanso, los santiagueses intentaron poner una marcha más desde el pitido inicial y subieron sus filas en busca del empate. Armental gozó de dos ocasiones claras para empatar el partido pero no acertó en la finalización. En el minuto 68 el Compostela conseguía empatar el partido gracias al gol de Cañi de penalti. Tras la igualada el conjunto dirigido por Secho Martínez tomó el mando del duelo en busca del tanto de la victoria.

En el minuto 73, Cañi tuvo una oportunidad clarísima bajo los palos para conseguir el segundo pero Gabriel estuvo muy acertado salvando a su equipo. Pero cuando mejor estaba el Compos, llegaba el segundo de los locales tras un saque de esquina al primer palo que sorprendió a la defensa visitante. Rodri Alonso, excompostelanista, actuó de verdugo picheleiro para poner por delante al equipo local.

Después de encajar este segundo golpe, el Compostela intentó seguir combinando en busca de espacios y ocasiones. El equipo probó a cargar mucho el área visitante y transitó por bandas en busca de poner centros a sus hombres de ataque. Durante la segunda parte, Secho intentó dar aire a su equipo con varios cambios.

A falta de cinco minutos para terminar el encuentro, Cañi estuvo muy cerca de conseguir el empate para el cuadro picheleiro con un gran tiro de falta desde la banda izquierda que casi sorprende al portero del Silva, pero finalmente el conjunto local selló la victoria para firmar tres puntos de oro en la lucha por la permanencia.

Con esta derrota, la SD Compostela se mantiene como líder de la clasificación con 45 puntos, aunque reduce su renta con el Arosa, segundo clasificado, a los dos puntos. Por su parte, esta victoria es puro oxígeno para el Silva que sigue inmerso en la pelea por salir de los puestos de descenso.