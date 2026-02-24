El campeón gallego de rally Víctor Senra aparca el coche por problemas de salud: "Toca parar y cuidarse"

El campeonísimo gallego de rally Víctor Senra frena en seco en este 2026. Un problema de salud le obliga a aparcar el coche y posiblemente la temporada completa, según confirmó él mismo en sus redes sociales.

"Después de 9 años increíbles peleando y consiguiendo el Campeonato Gallego de Rallys, esta vez me toca afrontar una carrera diferente", escribe. "Por prescripción médica y un problema cardiaco que necesito controlar no voy a empezar la temporada, al menos de momento".

El comunicado del deportista de Dumbría prosigue: "No es una decisión fácil, ya que sabéis lo que significa para mí estar en cada rally, sentir vuestro apoyo y defender el número 1 un año más". Sin embargo, reconoce que ahora "toca parar, cuidarse y hacer las cosas bien para volver más fuerte. La salud es lo primero e iré a los rallys para disfrutarlos desde fuera".

Y termina con un mensaje de optimismo para sus fans: "Nos vemos pronto en los tramos".

Show de Víctor Senra en As Pontes / Iago López / Roller

Dominio total desde 2017

Víctor Manuel Senra Carreira (Dumbría, 1984) es leyenda pura del motor gallego. Desde muy pequeño se crió entre volantes y motores, ya que su padre, Manuel Senra, puso en marcha el concesionario Senra Sport de Peugeot en la parroquia de Olveira, al frente del que está hoy Patricia, hermana de Víctor. Además, lleva el rally en el ADN, pues su progenitor también fue un piloto conocido en el circuito gallego.

A Víctor Senra se le vio pronto el talento. Comenzó como muchos en el mundo del karting, en el que ya se proclamó campeón júnior en 1999, con solo 15 años.

Desde que dio el salto al mundo del rallye, primero en Peugeot y después en Citroën y Mitsubishi, fue creciendo hasta que en 2017 logró su primer campeonato gallego. Y desde entonces, no se bajó de lo más alto del cajón, siendo el absoluto dominador de la competición durante nueve años seguidos, la última hace unos meses, en 2025. Ganó con varias marcas diferentes (Ford Fiesta R5, con un Citroën C3 R5, con un Skoda Fabia Rallye2 evo, con un Citroén DS3 WRC y con un Hyundai i20N WRC), por lo que nadie puede atribuir sus méritos deportivos al coche.

Además, Víctor Senra consiguió dos victorias en el Campeonato de España de Rallyes (en Llanes y Ferrol) y ganó la Copa España de Rally.

"Salud solo hay una, rallies hay muchos"

El anuncio de Víctor Senra no tardó en correr por las redes sociales como él lo hace en los tramos, provocando una oleada de mensajes de ánimo y apoyo de sus fans y de todo el mundo del motor en Galicia.

Y es que su ausencia deja el Campeonato Gallego de Rally un tanto huérfano en este 2026. "Salud solo hay una, rallies hay muchos", indicaba uno de sus seguidores.