Santiago moldea a la próxima generación del arbitraje gallego

El relevo del arbitraje gallego ya está en marcha. La Real Federación Galega de Fútbol celebró el pasado sábado 21 de febrero en Santiago de Compostela la primera jornada del ACTA Máster (Árbitraxe con Talento), un programa formativo destinado a perfeccionar criterios y toma de decisiones en el que participaron 24 colegiados menores de 20 años, además de dos árbitras invitadas por la responsable del arbitraje femenino.

La actividad comenzó en la sede de la RFGF en la capital gallega con la bienvenida del vicepresidente y responsable del programa, Roberto Vázquez Alvite, quien impartió la primera charla sobre 'Comunicación arbitral'. La segunda charla fue impartida por el director técnico Julio Amoedo Chas. El árbitro de Primera Federación Javier Figueiredo Comesaña, quien formó parte de la primera edición del programa formativo, cerró la jornada matinal con la exposición de su trayectoria arbitral y consejos a los más jóvenes.

Imagen de la primera jornada del ACTA Máster. / RFGF

Por la tarde, el programa se trasladó al campo de fútbol de Chaian, en Trazo, donde se llevó a cabo la parte práctica de la jornada, dirigida por el preparador físico Javier González Arévalo y los miembros de la junta directiva del CTGAF (Comité Técnico Galego de Árbitros). La sesión vespertina consistió en un entrenamiento compuesto por varias estaciones técnicas en las que los alumnos completaron diferentes ejercicios.

El programa 'caza talentos' de los árbitros

La segunda sesión de la formación tendrá lugar el próximo 9 de mayo en Santiago. El programa representa la evolución natural del proyecto 'Arbitraxe con Talento', representado en un máster orientado a la profesionalización y al desarrollo integral de los árbitros y árbitras de la comunidad. Para la RFGF, este nuevo formato «refuerza el compromiso con la excelencia formativa y con la creación de un modelo de referencia dentro del arbitraje gallego».

Su objetivo es formar personas y árbitros con capacidad de liderazgo, coherencia, y compromiso con el arbitraje y el deporte. Esta temporada, en su décima edición, el programa amplía su formación a dos años, 2026 y 2027.

Alejandro Múñiz Ruíz amonesta a Vinicius Júnior en un partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés. / EFE

Una iniciativa que viene a reforzar el papel del colegiado dentro del fútbol de Galicia, consolidando la apuesta por el talento del arbitraje autonómico. Actualmente, Galicia cuenta con únicamente un árbitro principal en Primera División: Alejandro Múñiz Ruíz (Pontevedra, 1991), uno de los trencillas más prometedores del fútbol español. Además, este año el vigués Adrián Díaz (1986) cumple su segunda temporada como juez de línea en la máxima categoría.

En un pasado, los hermanos Iglesias Villanueva, naturales de Pontedeume, también dirigieron partidos de LaLiga. Ahora, tanto Ignacio (1975) como Javier (1983) forman parte del comité especializado en el VAR.

En la élite del fútbol femenino, la ourensana Zulema Gonzaléz (1992) es una de las grandes referentes del arbitraje español. La colegiada gallega ascendió a LaLiga F en 2017 y un año más tarde dio el salto a la dirección internacional.

Con esta iniciativa, Galicia confía en la formación como pilar estratégico de su fútbol, entendiendo que invertir en la mejora del nivel del arbitraje no solo eleva el nivel competitivo y organizativo, sino que también prepara y moldea el talento para responder en la máxima exigencia, en la élite del fútbol estatal.