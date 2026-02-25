El Cartagena cesa a Félix Alonso, ex del Obradoiro

Félix Alonso ha sido cesado como entrenador del Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB tras acumular cinco triunfos y quince derrotas en la presente campaña de la Primera FEB. El entrenador, ex del Monbus Obradoiro, y el club llegaron a un acuerdo para separar sus caminos.

La entidad ofreció una rueda de prensa junto al técnico leonés para despedirlo. Desde el Cartagena se mostraron muy agradecidos por la labor de Alonso a lo largo de la temporada. De hecho, el entrenador ya puso su cargo a disposición de la directiva anteriormente debido a la crisis de resultados que, finalmente, le lleva a dejar ahora al equipo en la antepenúltima posición de la competición.

La gota que rebasó el vaso fue el choque que cedieron por 66-82 ante el Palmer Basket Mallorca Palma, penúltimo de la liga y rival directo por la permanencia. La imagen del equipo distaba mucho de la de una plantilla con hambre e ilusión según reconocieron. Por ello, el leonés dejó claro que no quería ser un «obstáculo» para el proyecto. De este modo, vuelve a quedarse sin equipo.

Lejos del objetivo en Sar

El preparador leonés ya se quedó lejos del objetivo en el pasado curso en el Obradoiro. En Sar esperaban que el equipo lograse el ascenso a través de la Final Four de la Primera FEB. Pero el equipo quedó eliminado en el playoff ante el Palencia. Félix Alonso llegó al club compostelano para sustituir a Gonzalo Rodríguez. Con él, se logró jugar la final de la Copa España y remontar los resultados en liga para ser cabeza de serie. Eso sí, ya en el tramo final de la fase regular su equipo demostró no estar a la altura de la exigencia. Y en los playoffs no tuvo opción. Héctor Galán, director general del Obradoiro, dejó claro a final de temporada que quedaron «lejos del objetivo».

El año pasado el Cartagena se clasificó a los playoffs y a punto estuvo de dar la sorpresa al Betis, quien se impuso posteriormente en la Final Four y ganó el billete a la ACB, al menos en lo deportivo. El leonés recaló en el presente curso en el club, quedando lejos del resultado de la campaña anterior.