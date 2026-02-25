Leo Messi revela que pudo jugar con la selección española: "Estaba la posibilidad, podía llegar a pasar”

Siempre que habla Messi, el mundo del fútbol se detiene a escucharlo. No siempre dice algo interesante, pero para los amantes del fútbol, cualquier detalle que pueda explicar de su vida resulta fascinante por muy simple que sea. Esta vez, el argentino acudió al podcast Miro de Atrás y desveló varias informaciones que se remontan a los orígenes de su espectacular carrera como futbolista. Si bien es cierto que la mayoría de gente conoce de sobras la trayectoria de Messi desde que era pequeño, esta es la primera vez que el de Rosario ha reconocido abiertamente que su representación internacional pudo haber tomado un rumbo diferente, y es que el campeón del mundo con Argentina en 2022 pudo haberlo sido en 2010 con España.

Messi pudo haber vestido la camiseta de la selección española de fútbol, pues así se lo ofrecieron cuando todavía era un niño que jugaba para las inferiores del club azulgrana: “En algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino, obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar”. Sin embargo, su intención siempre fue seguir representando a su país natal igual que lo había hecho para la sub-20 y sub-23: "Mi deseo siempre fue Argentina”.

Los dos posibles destinos de Messi llegaron a cruzarse en la semifinal del Mundial sub-17 de 2003, un partido que España le remontó a Argentina y en el que Messi no participó porque Hugo Tocalli, el técnico de la albiceleste, se negó a integrar un futbolista a última hora a pesar de recibir la recomendación de Claudio Vivas, el por entonces ayudante de Marcelo Bielsa, seleccionador de Argentina entre 1998 y 2004. La figura de Omar Souto fue clave para que Messi terminara jugando para Argentina, pues fue el histórico gerente quien construyó el puente entre el padre de Messi y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino ). "Omar fue el que empezó todo, fue el encargado de encontrarme, gracias a Omar llegué a la selección.".

Jorge Messi, el padre del ocho veces Balón de Oro, generó un vídeo de 12 minutos editado por Barça TV que acabó en las manos de Claudio Vivas. Lo que vio en aquellas históricas imágenes fue el detonante que le llevó a contactar con Souto, quien habló con el padre de Messi y posteriormente organizó un encuentro oficial con la FIFA lo antes posible para que no se lo llevara España. Sobre todas estas negociaciones, Messi nunca se involucró más allá de dejar claro que él quería vestir la albiceleste: "Yo estaba al margen, un poco al tanto, pero el que estaba detrás de Omar y la selección era mi 'viejo'".

Finalisima

Los caminos de Messi y la selección española se vuelven a cruzar el viernes 27 de marzo para la Finalísima en el Lusail Stadium de Catar, el estadio que se construyó para el Mundial de 2022 y acogió cuatro partidos de Argentina, incluida su victoria ante Francia en la final. El encuentro enfrentará al campeón de Europa contra su homólogo sudamericano. España, ganadora de la Eurocopa 2024, se medirá a Argentina, vencedora de la Copa América 2024. Argentina es también vigente campeona del mundo y de la Finalísima, tras imponerse a Italia por 3-0 en 2022.