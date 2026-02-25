El Monbus Obradoiro estrena los Desayunos Empresariales

El Monbus Obradoiro ha estrenado sus Desayunos Empresariales, en colaboración con E.nova Enerxía, contando con una gran asistencia que muestra el interés colaborativo la comunidad empresarial. La jornada se caracterizó por el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades de colaboración entre empresas.

El Obradoiro señala que esta iniciativa «nació con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial compostelano y gallego a través de un formato que combina reflexión, análisis de retos actuales e intercambio de experiencias reales entre profesionales. El encuentro reunió a representantes del ámbito empresarial en un entorno de confianza orientado a la generación de sinergias y oportunidades de colaboración».

El primer evento contó con la participación de Ozona Tech, destacando la ponencia de Xabier Nabeiro, titulada Un mundo conectado, un mundo vulnerable. Su intervención abordó los principales riesgos digitales a los que se enfrentan las organizaciones y se compartieron claves prácticas para reforzar la protección de sus sistemas en un contexto empresarial cada vez más interconectado.

El evento contó también con un espacio de networking-café, donde los asistentes pudieron profundizar en los temas tratados, resolver dudas y fortalecer relaciones, generando nuevas oportunidades de colaboración entre empresas. El próximo mes, los Desayunos Empresariales continuarán abordando temas de interés para el sector.

Firma de Barcello y Galán

Entre otras iniciativas sociales del Obradoiro en la capital gallega, este miércoles organizó una firma de autógrafos en el Multiusos Fontes do Sar, en la que participaron los jugadores Álex Galán y Alex Barcello. En el mismo evento se sorteó una camiseta del conjunto compostelano firmada por ambos jugadores.

Además, el Obradoiro aprovechó la ocasión para promocionar sus nuevos productos, que se pueden adquirir tanto por web como en su tienda física. Se trata de cartas y pósters del conjunto compostelano, que también firmaron los jugadores que participaron en la firma de autógrafos. Así, los aficionados pudieron compartir una jornada con dos de los protagonistas de la presente campaña durante el parón competitivo a raíz de las ventanas FIBA.