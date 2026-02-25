La Selección Española elige Galicia para una de sus últimas pruebas antes del Mundial

El jueves 11 de junio, México y Sudáfrica (mismo duelo que abrió el Mundial de Sudáfrica que terminó levantando España) abrirán la nueva edición del Mundial de fútbol 2026, la más multitudinaria hasta el momento y que, por primera vez, se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Cánada.

Sin embargo, antes de la esperada cita mundialista, el combinado entrenado por Luis de la Fuente disputará la esperada Finalissima ante Argentina y hasta tres amistosos, uno de ellos en tierras gallegas.

La cita más marcada en el calendario previo a la Copa del Mundo para La Roja es el 27 de marzo en Lusail (sede de la final del Mundial de Qatar 2022), donde las vigentes campeonas de Europa y de América se medirán en una Finalissima en la que el combinado albiceleste buscará repetir el título conseguido en 2022 al batir a Italia.

En ese mismo parón de marzo, tras la disputa de la Finalissima, el combinado español disputará en el propio Estadio de Lusail una de sus últimas pruebas antes del Mundial. Será el 30 de marzo ante Egipto.

Últimas pruebas en Galicia

Tras este duelo en suelo qatarí, La Roja solamente disputará dos partidos más antes de su estreno en el Mundial ante Cabo Verde, siendo uno de estos dos en tierras gallegas.

Según adelantó Cope, el combinado nacional se medirá el 4 de junio a Irak en Riazor antes de partir a Pueblo (México), donde se medirá el 8 de ese mismo mes a Perú en la última prueba previa al Mundial.

Entrenamiento de La Roja en Riazor en 2022 / Víctor Echave

La selección Española regresará así a Galicia cuatro años después de su última visita, precisamente en la ciudad herculina donde se midió también en un amistoso a Islandia. Con este, La Roja disputará su décimo séptimo partido en tierras gallegas: ocho en Vigo, siete (con este) en A Coruña, uno en Pontevedra y uno en Santiago.

Tras jugar este nuevo partido en tierras herculinas, el combinado español partirá a México para medirse a Perú antes de trasladarse definitivamente a Chattanooga (Tennessee), que será la sede de la Selección durante la primera fase del Mundial.