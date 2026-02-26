LaLiga Hypermotion
El entrenador del Racing, José Alberto López, recibe el alta después de pasar por quirófano por una complicación vascular
El ex del Sporting inicia la recuperación y apunta a ser baja en el partido de este sábado ante el Castellón
Ángel Cabranes
Una intervención menor que terminó complicándose. José Alberto López se recupera este jueves en su domicilio después de iniciar la semana con un susto importante. El ex del Sporting tenía programada una cirugía menor cuya evolución no fue según lo previsto. Lo que en un inicio apuntaba a ser algo que no le iba a apartar de su día a día habitual, terminó llevándole de nuevo al hospital para volver a tener que ser intervenido. Una complicación vascular encendió las alarmas. Afortunadamente, ya descansa junto a su familia, en Santander, a la espera de poder recuperarse lo antes posible para volver a sumarse a su equipo, el Racing de Santander.
Lo que parece fijo es que el asturiano no estará este fin de semana en el banquillo del conjunto santanderino durante la visita, este sábado, al Castellón. Un duelo especialmente importante ya que el Racing, líder de Segunda División, visita precisamente al equipo que marcha ahora mismo segundo, a un punto de distancia. Todo apunta a que José Alberto, si todo marcha según lo previsto, se reincorporará al trabajo a lo largo de la próxima semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago