El Rosalía barre al Arxil liderado por Claudia Lado

El Institutos de Compostela se escapó en el primer cuarto y lo cerró en el tercero

La jugadora superó los 50 créditos de valoración

Lado, con el balón, a punto de pasar por el bloqueo de su compañera Fontán.

André Couce

Santiago

Brillante partido de Primera Nacional el jugado por el Rosalía Institutos de Compostela Xunta de Galicia, celebrado en el pabellón del instituto, ganando al CB Arxil por 105-48.

En el primer cuarto, la defensa individual y un juego ofensivo basado en contraataque, dominando el rebote y con acierto en el tiro exterior, puso el 34-14. En el segundo, el Arxil logró mejorar para ir al descanso con el 49-28.

Al regreso, se mantuvo la brillante defensa individual que permitió terminar de romper el choque (80-42).

Cabe destacar el buen hacer de las jugadoras júnior, que están dando un paso adelante en cada jornada, liderado el equipo Claudia Lado, sin lugar a dudas una de las mejores jugadoras de la categoría. Esta jornada superó los 50 de valoración.

