Secho mantiene la calma pese a la mala racha: "Nuestra situación sigue siendo idónea"

La SD Compostela atraviesa sin lugar a duda el momento más crítico de la temporada. Dos derrotas consecutivas como visitante y un tropiezo inesperado ante el Boiro en San Lázaro han torpedeado el inicio de la segunda vuelta del conjunto blanquiazul, que suma únicamente cuatro puntos de los últimos doce. Ante esta evidente crisis de resultados, Secho Martínez, entrenador picheleiro, prefiere apostar por un discurso tranquilo y optimista a pesar de los contratiempos y dudas que ha enfrentado su equipo. A tan solo dos puntos del Arosa, segundo clasificado, la esedé afronta este sábado ante el Juventud Cambados (Burgáns, 17.00) su partido aplazado, un choque clave para la situación clasificatoria del líder y un estímulo vital para generar confianza después de una racha irregular.

Con la baja prácticamente confirmada de Joaquín Goris y la duda de Damián Noya, el Compostela recupera este fin de semana el choque pendiente ante el Cambados, "un equipo fuerte en casa, que encaja pocos goles, que se junta bien, acumula gente al lado del balón y contraataca bien", suspendido en su momento debido al mal estado de un terreno de juego cambadés afectado por las intensas lluvias.

Un partido que adquiere más relevancia si cabe después de la derrota blanquiazul ante el Silva, la cual redujo su ventaja en el liderato a los dos puntos. El tropiezo en A Grela causó una irremediable "resaca" en la plantilla que ya prepara su visita al Salnés con "ganas, ilusión y la responsabilidad de ganar". Secho recordó que la liga es larga y que, aunque se ha perdido algo de ventaja acumulada, la prioridad sigue siendo ganar partidos.

"Nuestro objetivo sigue siendo el mismo"

"El mensaje es claro: nuestro objetivo sigue siendo el mismo. La situación sigue siendo idónea para luchar y pelear. La línea del equipo es trabajar cada semana, mejorar, encontrar soluciones a los problemas que plantean los rivales y mantener la energía, determinación y enfoque. Confío en el grupo y en su compromiso; con eso un entrenador puede estar tranquilo", manifestó el técnico.

Sobre los goles encajados en acciones puntuales, como saques de esquina o balones colgados, el entrenador sonense reconoció que estas situaciones se han multiplicado en los últimos encuentros pero subrayó que forman parte de un proceso de aprendizaje y ajuste continuo: “No utilizo mucho la palabra corregir, porque parece que llegamos, corregimos y ya lo solucionamos. Esto es un proceso de interiorizar hábitos, y los hábitos se consiguen con tiempo”.

Secho también defendió a su equipo que, en este sentido, "ha sido solvente en la mayor parte de la temporada". Una debilidad en la defensa a balón parado que 'solo' ha costado "los dos goles del Barco y el gol del otro día ante el Silva. En el resto de la liga no solo es que no hayamos encajado un gol, es que no nos han rematado".

En busca de evitar este tipo de concesiones y asegurar solidez, el Compos anunció la pasada semana el regreso del defensor Riki Mangana. El jugador de 26 años ya redebutó con la camiseta blanquiazul en la derrota picheleira en A Grela en la que formó como central y completó los 90 minutos.

El técnico destacó la actuación del venezolano que “nos ayudó mucho a defender el balón frontal y el juego directo cuando lo utilizaron”, así como en la salida del balón y las diagonales que realizó. Además, reveló que su perfil será muy útil en San Lázaro gracias a su velocidad y versatilidad: "Puede jugar como lateral izquierdo, lateral derecho o central. Aunque es diestro, puede ocupar cualquiera de esas posiciones”.

Dificultades ante la zona baja

El tropiezo frente al Silva puso de manifiesto uno de los grandes debes de este Compos: los duelos directos ante los equipos de la zona baja. Precedentes como el del Noia o Cambados en San Lázaro, en los que se ganó in extremis, el empate frente al Barbadás o la derrota ante el Barco vienen a reforzar esta peculiar situación a la que Secho prefiere restar valor: "Contra equipos de abajo a veces cuesta más, pero lo importante es ganar los partidos que necesitamos, sin importar el rival".

Insistió en que sumar los tres puntos es lo que importa, independientemente del adversario: “Me da igual contra quién. Mientras los números den, nos vale”. Reconoció que cada encuentro en Tercera RFEF es difícil, porque aunque unos equipos tienen más calidad técnica o precisión, otros se defienden con voluntad y organización, haciendo que cada partido sea un desafío: “La categoría está igualada y ganar cada partido cuesta un montón”.

Secho Martínez, durante un partido del Compostela en San Lázaro. / Jesús Prieto

Secho entiende las expectativas y asume el objetivo, aunque subrayó que no se trata de analizar excesivamente al rival ni de obsesionarse con la clasificación, sino de mantener el enfoque y la paciencia necesarios para competir al máximo. También defendió que los momentos puntuales de desconexión no están íntimamente relacionados con la tabla ni con el oponente.

En definitiva, la SD Compostela busca este sábado ante el Juventud Cambados una victoria balsámica que disipe todo tipo de dudas y permita aumentar su ventaja con el segundo clasificado hasta los cinco puntos. Por su parte, Secho Martínez opta por mantener la confianza en la misma línea de trabajo, en la mejora constante y el compromiso de sus futbolistas.