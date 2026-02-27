Bezzecchi demuestra al mundo que está listo para destronar a Márquez

Vale, de acuerdo, esto es muy largo. Vale, de acuerdo, esto acaba de empezar. Venga, cierto, son 22 fines de semana, 22 circuitos distintos, 22 climas diferentes, trazados que no tienen nada que ver uno con otro, eso es verdad. Son 44 carreras, incluso en el mismo circuito diferentes, sábado cortitas, domingo las serias, las largas, puede ocurrir todo.

Todo eso es verdad, pero lo que ha ocurrido esta mañana en Buriram, trazado de Tailandia, donde el Mundial de MotoGP ha recibido, incluso, el bautismo de la lluvia, es muy, muy, significativo y marca, sin duda, lo que puede ser el campeonato. El dominio aplastante, casi insultante (eso hubiésemos escrito de haber conseguido ese crono, por ejemplo, Marc Márquez) del italiano Marco Bezzecchi, con una Aprilia que parece haber reducido el escaso margen de distancia que le separaba de la Ducati, es para tenerse en cuenta y proclamar, en efecto, que el muchacho que acabó 2025 ganando los dos últimos grandes premios, cierto, en ausencia de ‘Il Cannibale’, es el más firme candidato y favorito, sí, favorito, para complicar la renovación del título a MM93.

El italiano Marco Bezzecchi, ganador ya de las dos últimas carrera de 2025 y dominador de los 'test' de pretemporada, ha demostrado hoy estar listo, él y su impresionante Apriilia, para aspirar al título de MotoGP, dejando a casi medio segundo al resto de rivales, incluido el campeonísimo Marc Márquez.

‘Bezz’ ha realizado el mejor tiempo del primer día de Mundial (1.28.526 minutos), un crono de récord en un inestable Buriram, donde al final llovió, con una autoridad espectacular, una determinación fuera de lo común y una seguridad que hace suponer que su moto es perfecta y su pilotaje de altísimo nivel. El líder del equipo de Noale no ha necesitado, como sí hizo Marc Márquez, ir subiéndose por las paredes para conseguir ese crono, que dejó a casi, casi, medio segundo (a 0.421 milésimas de segundo), al mismísimo nueve veces campeón del mundo.

El entrenamiento fue muy raro, mucho, y no tanto por el clima. Los pilotos siguen tratando de adaptarse a sus nuevas motos y la verdad es que fue todo muy raro. El propio Márquez durante casi toda la jornada fue aumentando ese rumor que indica que su brazo derecho, operado durante este invierno, no ha conseguido, de momento, recuperarse del todo y, en efecto, va a necesitar de más tiempo para alcanzar su mejor momento físico.

Eso, con ser cierto, no impidió que el piloto de Cervera (Lleida) realizase, cuando las necesitó, dos vueltas impresionante, cierto, nada que ver con el ‘vueltón’ de Marco Bezzecchi, pero que fueron suficiente como para colocarle cuarto, en el Top-5 y, finalmente, cuando ya chispeaba, cerrar la jornada en segunda posición, aunque no pegadito al líder italiano de Aprilia, ni mucho menos.

La primera jornada del año demostró, insisto, que Aprilia le ha comido mucho terreno a Ducati ya a final del 2025 y durante el trabajo de invierno y eso se pudo comprobar con la enorme preocupación que tanto Gigi Dall’Igna, el gurú de la firma de Borgo Panigale, como Davide Tardozzi, el Team Manager del conjunto rojo, estuvieron presenciando como ‘Bezz’ jugaba con sus mejores pilotos, empezando por Marc siguiendo por Àlex Márquez y terminando con Fabio Di Giannantonio, que hoy ha estado brillantísimo, con una tercera plaza. Sorpresa, de nuevo, por parte de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que deberá pasar mañana por la Q2 al no haber conseguido meterse en el Top-10 del primer día de verdad.

Marc Márquez, que no acaba de estar bien físicamente pues aún arrastra secuelas de su operación en el hombro derecho en Navidades, ha terminado segundo tras hacer dos grandes esfuerzos para entrar en el Top-10, donde no pudo meterse su compañero 'Pecco' Bagnaia

El primer viernes de Mundial ha confirmado todo lo expuesto en los cinco días de test de Sepang (Malasia) y Buriram (Tailandia) y es que las Aprilia están ahí para pelear los podios y las victorias este año, pues han metido en el Top-10 a tres de sus pilotos: Marco Bezzecchi (1º), un extraordinario Jorge Martín (5º) y Ai Ogura (9º). Las Ducati, por supuesto, continúan en la cresta de la ola con MM93 (2º), ‘Diga’ (3º) y el ‘hermanísimo' (6º). Tres Aprilia, pues, tres Ducati, por descontado, dos KTM también, Pedro Acosta, muy, muy bien (4º) y Brad Binder (8º), desilusión, por tanto de Maverick Viñales, y, por fin, dos Honda: Joan Mir (7º) y Johann Zarco (10º).

Es evidente que tanto la ‘quali’ de mañana en Buriram, como la primera carrera al ‘sprint’ (09.00 horas, DAZN) serán interesantísimas y muy, muy, disputadas en un trazado donde el clima será vital y podría cambiar los pronósticos, aunque Marco Bezzecchi ha dejado muy claro que es el piloto más preparado para ganar y Marc Márquez deberá esforzarse de lo lindo para empezar a defender su corona con éxito. Pero se trata del hombre que protagonizó, el pasado año, ‘el regreso’ más espectacular de la historia y, por tanto, nada es descartable, nada.