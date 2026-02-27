Canarias acaba con el sueño europeo de Galicia

Galicia se despide de la Copa de las Regiones de la UEFA tras caer en la prórroga de las semifinales frente a la selección de Canarias. Después de proclamarse campeón de Europa en 2023 y de rozar la defensa del título en la última edición, A Irmandiña se queda a las puertas de su tercera final nacional consecutiva por un cruel penalti en el minuto 98 de partido.

El choque empezó con una imperante igualdad motivada por el respeto mutuo. Galicia buscó mandar a través de la posesión del balón ante el repliegue del combinado canario.

A los quince minutos de partido, Noel Álvarez estrenó el capítulo de oportunidades con un disparo que se marchó ligeramente desviado. El primer acercamiento animó a Galicia, que posteriormente tuvo en la cabeza de Ander Bellido y en los pies de Adri Rodríguez dos grandes ocasiones para abrir el marcador.

El escaso acierto galaico dio paso a la respuesta canaria. Un remate de cabeza de Guayre obligó a Andrés a aparecer de forma providencial para evitar el 0-1 antes del descanso.

Lance del partido entre Galicia y Canarias, semifinales de la Copa de las Regiones de la UEFA. / RFGF

Después de la reanudación, el combinado gallego apretó en busca del tanto y dispuso de otra clara ocasión de gol para ponerse por delante en el marcador con un disparo de Achore que sacó Galindo, el portero isleño.

Con el paso de los minutos, el partido perdió ritmo. El miedo a perder provocó un inmovilismo en ambos bandos que dejó un balance de cero oportunidades de gol hasta el final del tiempo reglamentario. 0-0. A la prórroga.

En el tiempo extra Canarias asestó un golpe mortal a la eliminatoria. Una buena acción ofensiva del equipo canario finalizó con una caída en área gallega ante la que el árbitro no dudo: penalti. Santi Domínguez asumió la responsabilidad y con un remate cruzado decidió las semifinales (98’).

El gol remató las posibilidades del cuadro gallego, que quitando una acción aislada en la segunda parte del tiempo extra, no pudo inquietar en exceso a Galindo y terminó cayendo. Un duro final para la gran trayectoria de la selección gallega que se queda a las puertas de su tercera final nacional consecutiva y con las ganas de revalidar el título conseguido en 2023 en A Lomba.