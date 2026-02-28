Ducati critica la sanción a Márquez: “No venimos aquí a peinar a las muñecas"

Pier Luigi Bersani es uno de los políticos más destacados de Italia. Presidente de la Emilia Rogmana, ministro en distintas materias en diversos gobiernos, Bersani solía decir una frase muy, muy, significativa cuando, frente a los políticos, en el Gobierno, en el Parlamento, en diversas reuniones vitales, importantes, cuando debían tomarse decisiones relevantes para la marcha del país, algunos miraban hacia otro lado, despistaban.

Cuando Bersani observaba que sus compañeros de diversos signos políticos no estaban por la labor, dejaban pasar el tiempo sin tomar decisiones, sin meterse manos a la obra, solía decir “non siamo mica qui a pettianere le bambole”, es decir, no hemos venido aquí, no estamos aquí, simplemente para peinar a las muñecas. Es decir, no hemos venido aquí a perder el tiempo, a dedicarnos a las tonterías.

"¿Perdón, cuál es el mensaje de los comisarios? ¿Esta sanción significa que solo quieren que existan adelantamientos en las rectas? Como decimos en Italia, 'no hemos venido aquí a peinar muñecas'. El adelantamiento de Marc es forzado, pero perfectamente legal". Davide Tardozzi — Team Manager del equipo Ducati Lenovo

Pues bien, esa frase, del todo magistral y muy expresiva, ha sido utilizada hoy, con su gracia habitual, el italiano Davi Tardozzi, Team Manager del equipo Ducati Lenovo en el que milita Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo, en teoría merecedor de la victoria en el GP de Tailandia y al que le arrebataron el triunfo por un adelantamiento forzado, dicen los comisarios, que peligroso e inadecuado, juzgado por (casi) todo el ‘paddock’ como duro, forzado, pero para nada ilegal.

“No voy a negar que fue un adelantamiento duro, al límite, pero, a nuestro entender, a mí entender, solo al límite”, explicó Davide Tardozzi, Team Manager del equipo Ducati Lenovo y jefe del catalán Marc Márquez (Ducati), auténtico ganador de la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Tailandia, que acabó ganando el murciano Pedro Acosta (KTM), por decisión del Panel de Comisarios del Mundial, presidido por el expiloto Simon Crafar.

“Se trata, por supuesto, de un adelantamiento que estamos cansados de ver y que, casi nunca, por no decir nunca, se ha penalizado. Ahora veo que se penaliza y, tal vez, no sé si los comisarios de carrera son conscientes de que, así, de pronto, en la primera minicarrera que se disputa este año ponen el listón de la sanción muy alto, veremos cómo se comportan a partir de ahora”.

“Marc, simplemente, vio el hueco y se metió”, siguió contando Tardozzi, uno de los dirigentes de Ducati más defensores del estilo de Marc Márquez y un auténtico forofo de ‘Il Cannibale’. “Yo creo que Marc no tocó, en ningún momento, a Pedro (Acosta), ni siquiera varió su trayectoria y esta sanción, insisto, me parece un aviso de lo que quieren este año los comisarios”.

Tardozzi considera que el aviso que envían los comisarias, presididos por Simon Crafar, es muy peligroso. “Parece que solo quieren adelantamientos en las rectas. Marc le superó, le ganó la posición, la cuerda y, en ningún momento, le empujó. Siempre estuvo delante de Pedro, que, cuando quiso cerrar la trayectoria, se encontró con la moto de Marc, que se había colado con su tradicional astucia. Nosotros, y muchos, supongo, creemos que el adelantamiento es perfectamente legal”.

"Vale, de acuerdo, no me parece mal, si quieren copiar los métodos de la F-1, que lo hagan, pero que lo hagan bien, es decir, que te anuncien la sanción en las tres primeras vueltas del último giro para que te de tiempo a reaccionar y no en la última vuelta del último giro". Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo y nueve veces campeón del mundo

Tardozzi insistió en que si lo que quieren los organizadores y los comisarios del Mundial es que los pilotos solo se adelanten en las rectas, entonces es una manera de reducir, y mucho, el espectáculo de nuestro deporte. El Team Manager de Ducati Lenovo repitió la frase de Bersani “non siamo mica qui a petyinare le bambole” para insistir en que las carreras son las carreras y que, en efecto, deben haber unas reglas y unos límites, pero el adelantamiento de Márquez a Acosta, en esta ocasión, no superó ninguna de esas reglas ni límites.

Todo el 'paddock' y muchos pilotos se molestaron, se sorprendieron de que Márquez fuese sancionado por la misma maniobra que Acosta había protagonizado dos y hasta tres veces para superar a Márquez en la carrera, pero Marc aceptó la sanción, aunque con matices. "Vale, si lo que quieren es imitar a la F-1, que no me parece mal, lo que deben hacer es mostrar el aviso, la sanción, el anuncio en las tres curvas de la última vuelta, no en la última curva de la última vuelta, cuando no tienes tiempo de reaccionar. De saberlo antes, tal vez hubiese tenido tiempo, estaba en condiciones, desde luego de preparar un ataque final en ese último giro y, la verdad, creo que hubiese podido derrotar a Pedro en la última vuelta".