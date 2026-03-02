Alex Barcello: «Me gustaría explorar si es posible nacionalizarme»

Alex Barcello (Phoenix, Estados Unidos, 1998) ya es casi un compostelano más. El escolta del Monbus Obradoiro está muy a gusto en el club y la ciudad, de hecho le encanta el país y valora la posibilidad de nacionalizarse, ya que en el pasado ya señaló tener una abuela y un primo de su padre con raíces españolas. También sabe que ello podría abrirle más posibilidades. Aunque Barcello ahora se centra en el presente, con la mente puesta en llevar al equipo a la ACB y en seguir en Santiago.

Acabaron el 2025 a un gran nivel y en 2026 les costó arrancar. ¿Cuál es la clave para recuperar el nivel de juego?

Nuestra defensa. La defensa ayuda en todo. El estar juntos, trabajar todos los días como dije en el pasado, solo confiando los unos en los otros.

¿La defensa mejora su ataque?

Por supuesto. De hecho, cuando todos trabajamos unidos defensivamente, siempre se traduce en el ataque si podemos enfocarnos ahí. Es la parte más importante del juego.

Cuando todos trabajamos unidos defensivamente, se traduce en el ataque»

¿Cree que son un equipo al que le gusta correr y tener muchas posesiones?

(Risas) tenemos la capacidad para ello, claro. Sí, nos gusta correr si nos quedamos con balones o rebotes, llevando la pelota en transición. Nos gusta hacer eso y tenemos a jugadores para hacerlo.

Tiene más garra en defensa esta campaña...

Tengo que mejorar en algún aspecto. Creo que sí, es una cosa en la que me he estado enfocando para ayudar a mis compañeros. Los entrenadores están remarcando mucho esto, así que sí, intentamos dar lo mejor.

Siempre habla de mejorar y de la ACB, pero, ¿ha pensado en su legado aquí?

El foco principal está en obtener el ascenso con el Obradoiro ahora mismo. No he pensado mucho sobre esto. Definitivamente, me gusta mucho en el club y la gente que hay alrededor de él, la gente en la ciudad. Creo que es recíproco y ellos disfrutan de mi familia y de mi también. Pero sí, el objetivo principal es llevar al equipo a la ACB. Por eso vinimos aquí, para ayudarlos y ver si podemos lograr esto juntos. Pero claro, estaría bien (risas).

Es una persona muy familiar. ¿Te da fuerza como jugador que ellos estén bien aquí?

Absolutamente. Recibo mucha fuerza de mi familia y de dios. También soy muy espiritual y fiel. Pero sí, diría que es una fuerza para mí.

Epi habla del partido a partido, pero no sé si ven el choque con Coruña como decisivo...

Cada partido importa. Hay muchos antes de ese que y vamos a ver qué pasa. Pero estoy completamente de acuerdo con el entrenador. Es partido a partido, cada uno importa. En cualquier liga, en cualquier deporte, tienes que ir a ganarlos todos, porque eso es lo que hace la temporada. Y ahora, en nuestra situación, por supuesto, vemos que Coruña está por adelante y tenemos que jugar con ellos una vez más. Iremos a ese encuentro queriendo ganar y esperando hacerlo. Pero hay muchos partidos de por medio. Tengo que decirlo, falta mucha temporada.

Alex Barcello quiere llevar al Monbus Obradoiro a la ACB y estrenarse en la élite. / Jesús Prieto

¿Con qué te quedas del baloncesto y la vida en Europa y España?

La vida en España es genial (risas). Creo que la cultura aquí es muy buena. Mi familia y yo lo disfrutamos. Podemos bucear en ella, incluso en la lengua también. Desde el baloncesto o hasta en otras cosas. No sé, me gustan los aspectos tácticos aquí en España. Aquí se defiende intensamente desde el inicio en primera, segunda o tercera división. Todos juegan duro porque cada partido cuenta. Eso es algo que puedo asociar con mi carrera, siempre tener que trabajar duro. Me gusta la importancia del día a día y de cada encuentro. Es muy táctico. No tan enfocado en lo individual, sino en el equipo.

Ya ha hablado del ‘pasado’ español en su familia. ¿Ha pensado en comprobar si puede nacionalizarse?

Sí, cuando reciba los papeles que tengo, me pondré a pensar en ello. No sé si es posible o no. Pero me gustaría explorar si es posible. Si no, pues nada. Pero sí, sería estupendo. Me encantaría tener la ciudadanía. Me encanta el país y la cultura.

¿También le gustaría investigar ese pasado?

Sí, pero no sé quién hablar ahora mismo (risas). Tal vez este verano, cuando tenga un poco más de tiempo, veré con quién puedo hablar. He hablado un poco con el club un poco. Ahora mismo no tengo mucho más para decir sobre eso, porque tengo los papeles y eso es todo.

Hablando del futuro, imagino que si el Obradoiro asciende a ACB querrá continuar aquí

Claro, disfrutamos mucho aquí, como dije. Espero que sea algo recíproco. Pero sí, ese es el objetivo.

¿Cómo es un día normal para Barcello y su familia en Santiago?

Entreno en la mañana. Bueno, desayuno primero con mi familia y luego vamos a entrenar. Vuelvo a casa y comemos. Mi hijo se levanta y si vemos que hace sol, vamos a caminar con nuestro vecino y tomamos algún café. Y eso es todo, es muy simple (risas). Levantarse y repetir.

¿Tiene algún lugar especial para usted en Santiago?

Sí, el Parque de la Alameda es siempre bonito, solo porque está ahí y es grande. Normalmente, ves a todos los ciudadanos caminando por allí. Y nuestro vecino es muy especial para nosotros. Solemos estar con él, vive justo encima de nosotros. Solemos estar con él casi todos los días haciendo algo, dando un paseo. Ha sido bueno enseñando español a nuestros hijos y todo ha sido divertido. También nos enseña a mi esposa y a mí. Es nuestro ‘profesor’ (risas).