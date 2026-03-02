Atletismo
Fermín Cacho, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
Fue campeón olímpico y de Europa y dos veces subcampeón mundial de 1.500
EFE
El exatleta Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona '92, está ingresado tras haber sufrido un desvanecimiento este fin de semana, según reveló este lunes el alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.
"Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia", escribe Carlos Martínez en X sobre el deportista nacido en Ágreda (provincia de Soria).
Otro exatleta, Abel Antón, también informó en redes del percance de su amigo: "Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público. Dicho esto, espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años".
Fermín Cacho, de 57 años, ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia.
Además, fue dos veces subcampeón mundial de 1.500, en Stuttgart 1993 y Atenas 1997, y campeón de Europa en Helsinki 1994.
