Infantino, presidente de la FIFA, prepara la 'Ley Vinicius': "Taparse la boca en un incidente racista debe suponer expulsión automática"

Lo sucedido entre Gianluca Prestianni y Vinícius durante el partido de ida del playoff de la Champions League disputado en Lisboa sigue trayendo cola. El pasado 17 de febrero, durante el duelo entre Benfica y Real Madrid, el jugador brasileño denunció que el argentino le insultó de manera racista. Acto seguido, el árbitro activó el protocolo antirracista, se paró momentáneamente el partido y automáticamente se generó un fuerte debate en redes sociales, con reacciones de todo tipo.

Dos semanas después, el tema sigue 'caliente'. Recientemente, José Mourinho pidió respetar la presunción de inocencia, asegurando que "no quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica. No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?", aunque dejó claro que, en el caso de que se confirme que insultó a Vinicius de manera racista, "no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó".

El lío entre Prestianni y Vinícius marca la eliminatoria Real Madrid-Benfica / EFE

La situación preocupa a la FIFA, que, por medio de su presidente, Gianni Infantino, está reaccionando con rapidez ante este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, este fin de semana, durante el Elche-Espanyol en LaLiga, Omar El Hilali, lateral perico, pidió parar el encuentro por un supuesto insulto racista de Rafa Mir, delantero del cuadro ilicitano. El acta redactada por Galech refleja que "en el minuto 78, Omar El Hilali me comunicó que Rafa Mir se dirigió a él en los siguientes términos: "Viniste en patera". No pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral".

La norma que prepara la FIFA

Volviendo al "caso Prestianni", uno de los motivos por los que cuesta demostrar si el argentino actuó de forma racista o no con Vinícius es que se cubrió la boca con la camiseta para dirigirse a él. Y parece que la FIFA ya tiene elegida la fórmula para erradicar situaciones de este tipo.

Vinicius sigue acaparando el foco mediático con todo tipo de incidentes deportivos y extradeportivos / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Según recoge "Sky News", Gianni Infantino declaró que "si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente. Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debía decir; de lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca".

“Hay situaciones que no habíamos previsto. Por supuesto, cuando se trata de un caso disciplinario, hay que analizar la situación y contar con pruebas, pero no podemos conformarnos con eso de cara al futuro”, explicó sobre la situación de Prestianni, antes de reconocer la necesidad de que la UEFA complete su investigación, tras haber suspendido provisionalmente a Prestianni para el partido de vuelta, que el Benfica perdió.

Sencillamente no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando dices algo. Así de simple Gianni Infantino — Presidente de la FIFA

Y la intención es trasladar esta idea a nivel mundial para implementarla en la Copa del Mundo 2026. "Sencillamente no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando dices algo. Así de simple. Y estas son medidas que podemos y debemos adoptar si queremos tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo".

Infantino también habló de un posible cambio de enfoque en las sanciones. "Tenemos que actuar y ser decisivos, y debe tener un efecto disuasorio. Quizá también deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir, de algún modo, cambiar nuestra cultura, permitiendo que los jugadores o quien haga algo se disculpe. Puedes hacer cosas que no quieres hacer en un momento de ira y luego disculparte, y entonces la sanción debería ser diferente, avanzar un paso más; quizá deberíamos pensar también en algo así", apuntó.