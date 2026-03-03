Doble victoria del Arteal para continuar al acecho del Cajasur Priego

El Arteal Santiago firmó un fin de semana de ensueño después de superar al Borges de Lleida como local, en la jornada del viernes (4-2), y vencer en su visita al L’Escala de Girona el domingo (1-4). Con estos resultados, el cuadro picheleiro afianza su segundo puesto, estableciendo una ventaja de un punto con el Alicante TM, su inmediato perseguidor.

Ante el Borges, el griego Ioannis y el catalán Joan Masip estrenaron el duelo con un ajustado partido que comenzó de forma favorable para los visitantes, que se anotaban las dos primeras mangas por un marcador de 6/11 y 9/11. Consiguió reponerse el heleno con un doble parcial de 11/5 y 11/3, pero terminó cediendo ante Masip en el último set (7/11).

Enio Mendes solventó su enfrentamiento contra Francesc Carrera con un contundente 3-0 en sets (11/8, 11/3 y 11/2) para igualar la jornada. Por su parte, Humberto Manhani cedió ante Marc Durán después de adelantarse en la primera manga (11/4), en tres rondas muy cerradas (7/11, 8/11 y 10/12).

Con 1-2 en el marcador, Enio y Masip firmaron el partido del día. Un gran intercambio de golpes que, afortunadamente para el Arteal, terminó cayendo a favor del jugador portugués (11/6, 9/11, 11/6, 6/11 y 11/7).

Hizo lo propio Ioannis con Marc Durán en un auténtico recital de juego que derivó en el 3-2 para el Arteal. El griego impuso su ritmo desde el primer saque y confirmó su triunfo con un claro 11/6, 11/8 y 11/3. Humberto terminó el trabajo con una victoria 3-1 en sets para confirmar la remontada local.

Visita a Girona

Sin apenas tiempo para descansar tras su duro choque frente al cuadro ilerdense, el Arteal puso rumbo a tierras catalanas para medirse al L’Escala de Girona. Los compostelanos, sin Enio que fue sustituido por Miguel Molina, consiguió una importante victoria por un resultado de 1–4.

Ioannis lograba el primer punto, tras vencer a Xavier Peral por 3–0 (11/3, 12/10 y 11/6). El equipo local se repuso al golpe inicial y, gracias al polaco Artur Grela, ponía el 1-1 en el luminoso (12/14, 1/11, 11/6 y 6/11).

En su turno, Manhani vencía con mucha autoridad a Iker González en un partido que finalizó con un marcador de 11/6, 11/3 y 11/8. El cuarto encuentro enfrentaba a los dos teóricos números uno de ambos equipos, Ioannis y Artur. Comenzaba mejor el polaco y ganaba el primer set por 5/11, pero tras pasar por el banquillo, Ioannis cambiaba totalmente el ritmo del partido y se imponía en los tres siguientes sets por 11/4, 11/9 y 11/3.

Humberto cerró el encuentro con una imponente victoria sobre Peral (11/6, 11/6 y 11/6) y confirmó el segundo triunfo del cuadro picheleiro en menos de tres días.

Resultados que permiten al Arteal seguir la estela del Cajasur Priego, líder invicto a cinco puntos, y abrir un mínimo hueco de un punto sobre el tercer clasificado, el Alicante. El próximo viernes el conjunto capitalino recibe al Irún, su verdugo en las semifinales de Copa del Rey y quinto clasificado de la Superdivisión.