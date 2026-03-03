El Obradoiro regresa a la liga midiéndose al Fuenlabrada

Regresa la competición para el Monbus Obradoiro y los equipos de Primera FEB. Tras la jornada de descanso y el parón por las ventanas FIBA, clasificatorias para el Mundial de 2027, el conjunto dirigido por Diego Epifanio ya se centra en esta semana en el partido que los llevará a visitar al Flexicar Fuenlabrada, este sábado a las 18.30 horas. Eso sí, las únicas piezas que no estarán para todas las sesiones son Diogo Brito y Denzel Andersson, que se reincorporarán en los próximos días tras jugar con sus selecciones.

A los jugadores santiagueses les ha tocado un largo letargo en lo que a encuentros se refiere. Dos semanas sin choques que han servido al equipo para concentrarse en varios aspectos tácticos y, sobre todo, para el proceso de adaptación de Travis Munnings a los sistemas. Eso sí, ahora se verá si este espacio ha servido para recuperar las buenas sensaciones, ya que el cambio de año no sentó bien a los de Sar.

Tras el gran nivel expuesto en 2025, el 2026 empezó con una cara distinta para los de Epi, que poco a poco han ido mejorando. Por ello, el parón podría resultar contraproducente al proceso que llevaban o podría ayudar al mismo, al haber tenido tiempo para trabajar aspectos concretos. Solo el tiempo lo dirá.

Lo que está claro es que el retorno a la competición no será nada sencillo. El Obradoiro se medirá a un Fuenlabrada muy distinto al que visitó Sar. Esta vez si contará con sus incorporaciones y, además, jugará en su feudo. Aunque tampoco se librarán de sus problemas. El conjunto dirigido por Iñaki Martín ha perdido a una de sus principales piezas. Iván Aurrecoechea ha abandonado la disciplina madrileña para iniciar la preparación del Mundial con la selección española de baloncesto 3x3. Un interior que tuvo gran impacto desde su llegada a Fuenlabrada con unos promedios de 13,8 puntos, 8,7 rebotes y 2 asistencias.

Quedará por ver si el otro astro de los de Martín está disponible. Vítor Benite no fue convocado para el último encuentro y, en el anterior, no disputó ni un segundo debido a problemas en su espalda. Es la principal baza ofensiva del Fuenlabrada, para el que ha aportado 16,3 puntos por encuentro, quinto máximo promedio de la Primera FEB. Otro que destaca desde su llegada es Alex Renfroe, cuarto máximo asistente por duelo con 5,1, justo por debajo de Léo Westermann (5,3). Además, cuentan con el mayor ladrón de la competición, Daniel Manchón, con 2.1 por choque, seguido de inmediato por dos compostelanos como Sergi Quintela (2,1) y Alex Barcello (1,7).