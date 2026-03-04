El Compostela regresa de León con dos nuevas medallas

El Compostela Esgrima viajó este fin de semana hasta la ciudad de León para una doble cita de alto nivel que congregó a tres espadas del club picheleiro: Araceli Bugallo, Mateo Rodríguez y Hugo Voyneau. Un oro en la Liga Nacional de la AEVE (Asociación Española de Veteranos de Esgrima) y un bronce en el Ranking Regional de Castilla y León dejaron un saldo magnífico para el Compos, que regresó de tierras leonesas con dos nuevas medallas.

Araceli Bugallo reforzó su gran estado de forma con una actuación de mucho mérito. La santiaguesa finalizó en quinta posición de la general aunque consiguió el oro en categoría III (+60).

Araceli Bugallo, en el centro, celebra su medalla de oro en León. / Cedida

Con una muy buena primera fase, Bugallo paso varias rondas hasta caer en el paso a las medallas. La del Compos cayó ante la bilbaína Susana de Miguel a las puertas del podio, lo que le valió el oro en la categoría de mayores de 60. En la general, la santanderina Maricruz Rodríguez de la Sala Logroño dominó el torneo, consiguiendo un merecido oro.

Con este resultado, Araceli suma una nueva medalla a su palmarés y sigue afianzándose como una de las mejores veteranas de toda España.

Ranking Regional de Castilla y León

En la segunda cita del fin de semana llevó al Compostela de nuevo a León. El club santiagués, de la mano de Mateo Rodríguez y del francés Hugo Voyneau, compitió en el último evento del Ranking Regional de Castilla y León.

En una primera fase prácticamente inmejorable para los intereses del equipo picheleiro, Mateo Rodríguez aseguró su clasificación a la siguiente ronda como segundo cabeza de serie y con pleno de victorias, mientras que Voyneau hizo lo propio, como octavo, después de vencer en tres de sus cinco enfrentamientos.

Hugo Voyneau y Mateo Rodríguez. / Cedida

En las rondas de eliminación, el esgrimista galo acabó claudicando frente a Reinaldo Rivero del Valladolid Peniza, terminando la competición en undécima posición.

Por su parte, Mateo Rodríguez siguió avanzando y consiguió ingresar a las semifinales. En la lucha por el pase a la final, el verdugo picheleiro de la cita, Reinaldo Rivero, acabó con las esperanzas de oro de Rodríguez, que se tuvo que conformar con la medalla de bronce. En la final, el tirador vallisoletano cayó frente a José Falcón, también del Valladolid Peniza.

En definitiva, la doble cita castellanoleonesa se saldó con un balance muy positivo para un Compostela Esgrima que consiguió dos valiosas medallas gracias al esfuerzo y trabajo de tres de sus espadistas. Bugallo consiguió otro oro, Rodríguez se hizo con el bronce y Voyneau firmó un fin de semana muy completo.