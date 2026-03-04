El Noia acaba a 'puñetazo limpio' en una trifulca con el Peñíscola y sus aficionados

El Noia Portus Apostoli ha protagonizado junto al Servigroup Peñíscola una de las peleas más impactantes de los últimos años en el deporte español y, especialmente, en el fútbol sala. Y es que el partido fue lo de menos. El equipo del compostelano David Palmas se impuso por 1-6 al conjunto local que dirige el padronés Santi Valladares, antes de que iniciase el conflicto.

Finalizado el encuentro, comenzó el bochorno. Los jugadores Diego Sancho y Tiago Manuel Macedo se encararon, agregándose rápidamente a la discusión el local Juan Carlos Sánchez. Y del espectáculo deportivo se pasó a la lamentable trifulca, que tuvo su 'germen' en el partido de ida en Noia. Macedo encajó un puñetazo que 'prendió la mecha', continuando con otra agresión al mismo jugador por parte de Gio González, también del Peñíscola, quien le propinó una pata al futbolista del Noia.

Un miembro del público, como recoge el acta del choque, saltó al campo y agredió a Macedo. Un segundo aficionado invadió la pista, lanzando “una patada hacia un integrante del equipo visitante sin poder identificar a quien golpea”. Además, algunos seguidores en las gradas no cesaban en sus insultos, como recogen vídeos de la pelea. Finalmente, se pudo separar a los implicados en la pelea.

Consecuencias

Carlos Rodrigo Miquel, árbitro de duelo, terminó expulsando a Juan Carlos Sánchez y a Macedo. El colegiado señaló también “el apoyo en todo momento y la ayuda del presidente del equipo local, seguridad del equipo local y fuerza pública” y que “había muchas personas sin identificar debido a la actuación de la seguridad privada del club, Guardia Civil y Policía, además de directivos de ambos equipos”.

Ahora recae en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estudiar una sanción al Peñíscola tras un conflicto que deja hasta a tres jugadores del Noia "con contusiones, tal y como revelan los partes médicos de las exploraciones realizadas en un centro de salud próximo al pabellón", según indica el conjunto noiés en un comunicado sobre los acontecimientos en Peñíscola.

Además, el Peñíscola compartió un escrito a través de sus redes sociales en el que deja claro que "ha iniciado los oportunos expedientes internos para esclarecer los hechos y establecer las oportunas sanciones, en su caso, a los responsables de los mismos, a los que se les exigirán las responsabilidades que procedan".

Comunicado del Noia

En la tarde de este mismo miércoles, el Noia emitió el siguiente comunicado: "El Noia Portus Apostoli FS lamenta y condena los avergonzantes hechos acontecidos tras el partido disputado en la noche de este martes 3 de marzo en Peñíscola.

Comportamientos bochornosos y despreciables, que chocan frontalmente con los valores que defiende con orgullo nuestro club y nuestro deporte, además de desprestigiar la considerada mejor liga del mundo, la Primera División FS. Estas escenas responden a un clima de hostilidad, amenazas y violencia física y verbal inaceptables, en ningún momento iniciado ni provocado por ningún miembro de nuestro equipo, que solo actuaron en defensa de su integridad ante rivales e, incluso, personas que asistían al partido desde la grada.

Producto de esas deleznables agresiones, que casualmente se producen en el primer partido que nuestro equipo logra ganar a este rival, tres de nuestros jugadores terminaron con contusiones, tal y como revelan los partes médicos de las exploraciones realizadas en un centro de salud próximo al pabellón.

Agradecemos la rápida actuación, atención y predisposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que a la salida de la instalación deportiva escoltaron a nuestra expedición en pos de preservar su seguridad.

La Junta Directiva del club llegará hasta el final y ejercerá todas las acciones legales pertinentes en la máxima y total defensa de sus jugadores y cuerpo técnico.

Por último, el club expresa su total colaboración con las autoridades competentes y reitera su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia en el fútbol sala y con la promoción de los valores que deben inspirar a este deporte".

Comunicado del Peñíscola

Por su parte, el conjunto local emitió también un comunicado a través de sus redes sociales: "El Club Fútbol Sala Peñíscola condena de manera rotunda los hechos acaecidos en el pabellón municipal Juan Vizcarro al término del partido de fútbol sala disputado en el día de ayer. Estos hechos nada tienen que ver con los valores que desde hace veinticinco años presiden cualquier actuación del club ni con nuestra manera de entender el deporte.

El club ha iniciado los oportunos expedientes internos para esclarecer los hechos y establecer las oportunas sanciones, en su caso, a los responsables de los mismos, a los que se les exigirán las responsabilidades que procedan.

Además de lo anterior, el club ha encargado a su servicio jurídico entablar las oportunas acciones judiciales frente a todos los causantes e intervinientes en los hechos, con independencia del club al que pertenezcan".