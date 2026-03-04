Sergi Quintela: "Vamos partido a partido, como el Cholo"

El pasado mes de Sergi Quintela con el Monbus Obradoiro ha tenido premio. Y es que el lucense ha sido elegido MVP de febrero en el conjunto compostelano tras su magnífica actuación, especialmente en el apartado defensivo. El jugador se mostró muy contento de recibir el galardón y el cariño de tanta gente.

Lo que empezó dejando claro es que el pasado queda atrás tras cambiar Lugo por Santiago: "Tenía cero quejas desde el primer día, desde el primer partido de temporada. Pero sí que es cierto que igual ese 'run run' de redes sociales parece que, por lo que me dicen, que ya se ha ido. La verdad que no tengo X, no tengo ninguno así que pueda seguir, pero sí que es cierto que el cariño que tengo de la gente me hace seguir trabajando y, sobre todo, pues me hace ilusión por ver esos frutos del trabajo diario. Siempre que alguien te gratifica ese trabajo, ese buen hacer, pues es bien recibido. Pero sobre todo cuando hay buenos resultados. Encima te sientes como un poquito mejor".

Al ser preguntado por los partidos que restan de liga, tiene claro que "por ahora estamos pensando en el siguiente. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y creo que, como nos pasó al principio cuando pensabamos 'el partido difícil es tal', siempre se nos atraganta. Así que vamos con Fuenlabrada que es una pista muy complicada, buenos jugadores y buena entrenadora. Así que estamos centrados en el sábado".

"Al final lo que hemos hecho es que los partidos clave los hemos conseguido sacar, pero hemos tropezado en partidos por pensar igual más allá. Entonces, vamos ahí con los pies en la tierra, partido a partido, como dice el Cholo (Simeone), que encima se metió en la final, así que parece que funciona".

El lucense también valoró el parón: "El ritmo de competición se consiguió jugando. Eso es así. Teniendo en cuenta que la segunda jornada es la que descansamos todos, igual también nos puede ayudar un poquito. Y luego el trabajo que hemos hecho semanalmente no ha cambiado mucho. Hemos trabajado cosas que no hemos podido entrenar tanto por tener que preparar los partidos, pero la intensidad y el ritmo han sido muy altos".

"Es tener cosas que te puedan ayudar en algún momento de necesidad. Cuando un partido se pone un poco más cuesta arriba y necesitas probar cosas que no has probado antes, tenerlas un poco más trabajadas para que no nos suene a chino. Sobre todo eso, que no nos relajemos y que no baje el nivel competitivo para que luego, en el primer partido, no nos cueste tanto".

Sergi Quintela, durante un partido contra el Súper Agropal Palencia. / ECG

Lo que sí admite es que deben enfocarse en sí mismos y no en lo que le pase al Leyma Coruña: "Por desgracia no dependemos de nosotros mismos. Tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros no tropecemos y luego a ver qué pasa. Si nosotros tropezamos, no vale de nada lo que hagan otros, así que hay que pensar en nosotros y ya está".

Tampoco quiso entrar a hacer cábalas de si ganando todo sería suficiente: "Es que no lo sé, Coruña está muy bien. Ha perdido un partido en todo el año. Nuestra temporada está siendo muy buena, pero es que la suya está siendo mejor".

Ahora toca pensar en el siguiente rival y sabe que "no va a ser el Fuenla que nos encontramos aquí, que venía con bastantes bajas. Han tenido la incorporación de (Brooks) De Bisschop y de (Alex) Renfroe, que son jugadores que, al final, el año pasado ascienden. Eso es por algo. Entonces, sumado a Mateo (Díaz) o a Dani Manchón, que son jugadores que lo están haciendo muy bien, pues al final es un equipo muy peligroso, sobre todo en su casa".

"Tienen, sobre todo, un perímetro muy potente. Encima, juegan rápido y alegres. Luego, los interiores son jugadores muy duros, que defienden bien, que te obligan a salir un poquito de lo que a ti te gusta. Entonces, creo que va a ser un partido difícil y, sobre todo, pues, incómodo. En esa pista la gente aprieta y ellos se sienten cómodos".