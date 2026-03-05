Los fichajes del Compos rompen con los periodos de adaptación

Si por algo destaca este Compostela es por la profundidad de su plantilla. Apodado incluso como la ‘selección de Tercera’, el club blanquiazul conformó este verano un equipo de ensueño con el objetivo de conseguir el ascenso a Segunda Federación. Una idea reafirmada en las últimas semanas con la contratación de David Rosón, Unai Peón y Riki Mangana: futbolistas que, desde el primer día, han contado con la confianza de su entrenador, Secho Martínez.

Motivado por las exigencias del equipo, el técnico blanquiazul ha roto con todo tipo de periodos de adaptación, alineando a sus nuevos pupilos en cuanto lo ha visto conveniente. En el caso de Riki Mangana, el último en llegar, Secho optó por introducirlo directamente en el once titular ante el Silva con apenas un par de sesiones de entrenamiento.

Con solamente dos encuentros disputados, el defensor venezolano ya suma 136 minutos sobre el terreno de juego, lo que supone un 75,5% de presencia en el campo.

Por su parte, Unai Peón se ha convertido en una pieza habitual desde su debut ante el Boiro en la jornada 19. Con 284 de 360 minutos disputados (78,8%), el ex del Montañeros se ha consolidado en el centro del campo picheleiro, aportando equilibrio y despliegue físico.

David Rosón, con seis partidos jugados, ha registrado hasta ahora 229 de 540 minutos posibles (42,4%). Su participación, aunque algo más limitada que la de los otros dos fichajes, refleja la intención del entrenador de integrar progresivamente a los refuerzos.

David Rosón disputa el balón durante el partido contra el CD Boiro. / Antonio Hernández

Ante el Juventud Cambados, por primera vez en todo la temporada, Mangana, Peón y Rosón coincidieron en el once titular. Esta confianza en los fichajes no solo se traduce en volumen de juego, sino que evidencia un cambio de tendencia en la gestión de la plantilla. Algunos futbolistas habituales han visto reducido su protagonismo de forma natural ante la llegada de las incorporaciones.

En defensa, Quico González parece haber perdido su sitio. Con solo una titularidad en los últimos once partidos, el central villalbés ha disputado únicamente 59 de los últimos 450 minutos posibles (13,1%). Mientras que Diego Rodríguez ha completado 58 en los últimos dos encuentros (32,2%) y 137 de 540 desde la llegada de los refuerzos (25,3%).

En la medular, Samu Rodríguez ha pasado de disputar el 63,5 % de los minutos a un 40,8 % desde la incorporación de Unai Peón. Goris, actualmente lesionado, también ha visto limitado su tiempo de juego en las últimas jornadas.

Samu Rodríguez posa junto a una camiseta conmemorativa por sus 250 encuentros oficiales con la camiseta del Compos. / Antonio Hernández

Datos que constatan el fortalecimiento de la competencia interna del Compostela. Una forma de mantener a todos los jugadores activos que además estimula el rendimiento y permite al equipo contar con varias alternativas de calidad, clave para afrontar las exigencias del tramo final de temporada.

La confianza de Secho Martínez rompe con los plazos de adaptación al grupo y responde a la búsqueda constante de un equipo más completo y versátil, capaz de adaptarse a diferentes rivales y situaciones de juego.