Un Obradoiro centrado en el presente visita al Fuenlabrada en un choque marcado por el descanso

Después de dos semanas de parón, el Monbus Obradoiro regresa este sábado (18.30, Polideportivo Fernando Martín) a la competición con un exigente choque en la cancha del Club Baloncesto Fuenlabrada. Diego Epifanio, técnico obradoirista, insiste en la necesidad de poner el foco en el presente antes de viajar a Madrid, mientras admite que las dos semanas de descanso han acabado siendo largas para su equipo el cual tendrá que superar a un rival con mucho talento ofensivo a pesar de su corta rotación.

El azar del calendario estimó que en pleno tramo decisivo de la temporada, cuando los equipos comienzan a carburar y después encadenar cinco triunfos consecutivos, el Obradoiro debía descansar un total de 18 días. Una singular situación que Epi espera que no descuadre el ritmo competitivo de los suyos: "Siempre tienes en la cabeza que llevamos mucho tiempo sin competir, porque además tuvimos jornada de descanso antes de las ventanas FIBA. Son muchos días y veremos cómo volvemos a reactivarnos en la competición.".

Los jugadores del Monbus Obradoiro, durante un tiempo muerto. / Antonio Hernández

Aunque pueda percibirse como un parón desproporcionado, el entrenador burgalés admite que esta tregua ha permitido al equipo trabajar ciertos aspectos inasumibles durante el normal trascurso del curso. "Es verdad que hemos tenido muchas sesiones de entrenamiento y eso nos ha permitido trabajar detalles que a veces, con la preparación de los partidos, no tienes tiempo para mejorar o focalizar", explica el técnico.

En lo meramente táctico, el preparador admite que las numerosas jornadas de entrenamiento han permitido a los jugadores adquirir nuevas opciones ofensivas además de incidir en posibles lecturas defensivas. Aspectos que el Obra no emplea regularmente pero que podrán ser útiles en algún encuentro de aquí al final de la temporada.

Un Fuenlabra totalmente diferente

Con todos los habituales disponibles y tras las aventuras internacionales de Denzel Andersson y Diogo Brito, el entrenador del Obra ya piensa en el choque frente al Fuenlabrada. "El reto es ganar el primer cuarto, el segundo, el tercero y el cuarto. Hay que focalizarse en eso, porque si no pierdes el foco. Todos trabajamos para ganar, pero cuando empiezas a hacer cuentas de la lechera, a veces el golpe luego es muy grande", advierte Epifanio que evita pensar en el Leyma y el ascenso directo: "Es mejor centrarse en el siguiente partido y nuestro objetivo es competir lo mejor posible contra un equipo al que quizá el parón le ha venido bien por su rotación corta".

Enfrente, un Fuenla que poco (o nada) tiene que ver con aquel grupo que cayó en Sar (97-69) en el pasado mes de diciembre. Epi resalta el esfuerzo del equipo madrileño para reforzar el puesto de base donde destaca la figura de Alex Renfroe, "un jugador con mucha experiencia, con un conocimiento del juego enorme y que pone el balón donde quiere".

El técnico obradoirista reconoce la dificultad del reto ante una gran plantilla: "Con la llegada de DeBisschop han incorporado a probablemente el mejor pívot defensivo de la liga. Además tienen tres jugadores que lograron el ascenso el año pasado. Entiendo que a Iñaki le preocupe tener una rotación muy corta, pero la calidad de sus jugadores es muy alta".

Las características del bloque fuenlabradeña, uno de los más reducidos del campeonato, jugará un papel clave en el choque. Para Epi, las dos semanas de descanso beneficiarán al Fuenlabrada ante el que le hubiese gustado jugar después de dos partidos seguidos.

"A nosotros nos interesa elevar el ritmo del partido, pero jugamos fuera de casa y ellos vienen descansados. Además es un equipo con muchos puntos, con jugadores de mucho talento ofensivo. Tenemos que intentar ser constantes, controlar nuestras pérdidas, controlar el rebote y si tenemos la oportunidad de romper el partido en algún momento, intentar hacerlo", analiza Epifanio sobre su rival, al que catalogó de equipo incómodo con la capacidad de alternar defensas y de proteger la pintura.

Con casi total seguridad, Iñaki Martín no podrá contar con Iván Aurrecoechea. La baja de un jugador con experiencia, con una referencia interior importante lo que obligará al Fuenlabrada a cambiar algunas opciones tácticas.

Las recuperaciones de Huskić y Lundqvist

Al ser preguntado por la posibilidad de que Goran Huskić —lesionado de gravedad— reaparezca antes del final de la temporada, Epifanio prefiere ir con cautela, confiando en el trabajo del propio jugar y de los servicios médicos del club. "Goran está trabajando muy bien. Los servicios médicos están dedicando muchas horas, están muy pendientes de su proceso de recuperación y reincorporación", explica el técnico obradoirista que también trató la situación de Lundqvist.

"Ahora mismo están focalizados en recuperar una vida normal: caminar, correr, saltar, desplazarse… Creo que se está haciendo un muy buen trabajo y la predisposición de ellos (Huskić y Lundqvist) es muy buena", comenta Epi.

Ambos procesos de recuperación que necesitan de paciencia y cuidado. Una exigencia por momentos contraria al deseo de los jugadores: "Los conozco bien y seguro que, si hubiese la mínima posibilidad de jugar el sábado, harían todo lo posible. Pero tenemos que ir con calma. Lo importante es que cuando vuelvan estén en muy buenas condiciones para ayudar al equipo".