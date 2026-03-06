Adel Mechaal intentará ser aún más campeón en Santiago

El Hostal dos Reis Católicos acogió la presentación de una nueva edición de Os 10.000 Peregrinos, la carrera pedestre que recorrerá el corazón de Compostela el próximo domingo, 22 de marzo. La prueba contará con la presencia confirmada de Adel Mechaal, 19 veces campeón de España en las distancias de 1.500 y 3.000 metros. También estará en la línea de salida la asturiana Isabel Barreiro, atleta de 26 años que acaba de lograr la cuarta mejor marca española de todos los tiempos en los 10 kilómetros. Además de estos nombres destacados, se espera la participación de unos 3.000 atletas populares, repartidos entre las distancias de 10K, 5K, 2K escolar y la última novedad de la prueba, la 2K sin barreras, una propuesta de carácter inclusivo.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, puso en valor el crecimiento de una carrera que triplicó el número de inscripciones en pocos años. «Apoyamos esta iniciativa porque hace ciudad y hace provincia, en un deporte muy arraigado en la sociedad y para lo cual solo hace falta calzar unas zapatillas –y a veces ni eso– para practicarlo», aseguró en el cierre del acto.

Por su parte, la concejala de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, expresó su satisfacción por acoger una prueba que definió como «una fiesta del deporte que saca tanta gente a la calle para animar y participar». Destacó también que la carrera se celebre en domingo, algo que favorecerá la presencia de público a lo largo del recorrido. Como novedad de esta edición, se incorpora la andaina inclusiva 2K sin barreras, «abriendo así la prueba a todo el mundo».

Adel Mechaal. / EFE

En el acto intervino también Iván Sanmartín, presidente de la Federación Galega de Atletismo, quien destacó que la prueba volverá a batir marcas de participación. «Superaremos los 3.000 inscritos», avanzó, al tiempo que confirmó la presencia de Mechaal y Barreiro en un cartel que contará con más atletas destacados y para lo cual anunció «alguna sorpresa».

La organización técnica de la carrera corre a cargo de Emesports. Su CEO, Ezequiel Mosquera, destacó el «orgullo que supone participar en un evento de este nivel», una prueba que simboliza «la conexión entre atletas de primer nivel y deportistas populares». Según explicó, la organización busca dotar a Os 10.000 Peregrinos de una logística «propia de una maratón internacional» en una cita que crece año tras año. Entre las novedades de esta edición, la carrera podrá seguirse también a través de una pantalla gigante.