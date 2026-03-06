Santiago premia a sus mejores deportistas

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, presentó este jueves la VIII Gala del Deporte, acompañada por Manuel García Reigosa, miembro del jurado. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Auditorio de Galicia el próximo 24 de marzo a partir de las 20 horas.

El galardón a la deportista femenina de categoría base recayó en las hermanas Demeku Paniagua y Debris Paniagua, que lograron plata y bronce en el Campeonato de España de Campo a través y se convirtieron en las primeras gemelas españolas en competir en un Mundial de Cross, donde fueron las mejores del equipo estatal, finalizando en los puestos 28 y 37 en la categoría sub20 con solo 17 años. Además, Debris consiguió el bronce en los 2.000 obstáculos en el Festival Olímpico de la Juventud Europeo, mientras que Demeku fue bronce en los 2.000 obstáculos en el Campeonato Ibero sub18. Ambas completaron la temporada firmando el primero y segundo puesto en la Carreira Pedestre Popular de Santiago.

El gimnasta compostelano Cosme González recogerá el premio al deportista masculino de categoría base tras firmar una temporada brillante al proclamarse campeón de España individual en la categoría juvenil. Su medalla de oro confirma su progresión dentro del panorama nacional, consolidándose cómo una de las promesas más destacadas de la gimnasia rítmica gallega

El jurado consideró como mejor deportista femenina a la jugadora de baloncesto Blanca Millán, quien destacó en la Liga Femenina (LF Endesa) en la posición de escolta. Se formó en los Estados Unidos, jugando en la Universidad de Maine entre 2016 y 2021, donde fue dos veces mejor jugadora de la conferencia America East y dos veces mejor jugadora defensiva, siendo la única mujer en lograrlo dos veces en cada premio. Tras su etapa universitaria, regresó a España y tras su paso por el Gran Canaria y el Ensino lucense fichó por el Baxi Ferrol, con el que en la temporada pasada logró clasificarse para la EuroCup, finalizando subcampeona del torneo.

Se designó como mejor deportista masculino a Guillermo Carracedo, destacado surfero especializado en SUP Ollas y paddle surf. Fue campeón de España de SUP Ollas 2025 en la categoría open en Malpica de Bergantiños y representó a España en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en El Salvador, consiguiendo el 13º puesto individual. Además, fue campeón de Europa absoluto de paddle surf en 2022, varias veces campeón de España y subcampeón del mundo con la selección española, consolidándose cómo una de las grandes figuras del paddle surf gallego e internacional.

El premio a la entidad deportiva más destacada fue para el Club Waterpolo Santiago, fundado en 2004. Destaca por su apuesta por la formación de base y la participación en competiciones autonómicas, alcanzando resultados relevantes en todas las categorías. En la temporada 2024-25 ganó en todas sus categorías siendo subcampeón de la Supercopa masculina absoluta, en alevín mixto campeón de triplete, y en la liga benjamín mixta también se proclamó campeón.

El entrenador más destacado es Santi Valladares, es un referente del fútbol sala gallego. Fue el primer internacional gallego cómo jugador y, como entrenador en 2025, conquistó la Copa de España con el Peñíscola, consolidando su trayectoria tanto en la cancha como en el banquillo.

En el apartado de mejor juez recogerá el premio María José Barbazán, quien se acercó al atletismo tras regresar a Galicia desde Francia en edad adolescente. Tras su etapa como atleta, se dedicó al arbitraje, recorriendo competiciones por toda Galicia, y se convirtió en la primera mujer delegada del Colegio de Jueces en Santiago, destacando por su contribución a la dirección y regulación del atletismo en la ciudad.

Ferrecal fue designado en el apartado de patrocinador siendo el principal valedor del Triatlón Compostela y colaborador de varios clubes del entorno gallego, como Club Triatlón Compostela, Monbus Obradoiro, SD Compostela, Club Vía Láctea, Amio Sociedad Deportiva y otros.

La acción social más destacada para el jurado fue la Andadura Solidaria en favor de la investigación Duchenne y Becker, promovida por Juanma Mata y su hijo Samuel, que trabajan cada año por dar visibilidad a la enfermedad. Con Samuel afectado por el Síndrome de Duchenne, participan en competiciones como la Carreira Pedestre de Santiago y varias pruebas del CorreSan, y organizan en el Monte del Gozo una carrera solidaria cuyos fondos se destinan a la investigación de enfermedades raras, combinando deporte y acción social.

En deporte adaptado la mención fue para Marcelo Lusardi, skater compostelano de origen argentino que comenzó a practicar skate a los 11 años y perdió la visión a los 18 por neuropatía óptica de Leber. A pesar de eso, continúa destacando en su deporte y en 2025 repitió como embajador de la competición de skate adaptado del Marisquiño.

El centro educativo galardona en esa octava edición es el Colegio Peleteiro por su oferta deportiva diversificada con instalaciones propias, incluyendo campo de fútbol, pabellón y piscina. Participó varios años en las fases finales del Campeonato de España de Baloncesto, en colaboración con el Obradoiro, y destaca en múltiples disciplinas.

El galardón honorífico a una trayectoria es compartido por un matrimonio. Chuco Barreiro fue utillero de la SD Compostela durante más de treinta años, acompañando al club desde categorías regionales hasta Primera División, trabajando en el manejo del material y vestuarios identificándose profundamente con la entidad. Su mujer, Maruja Barreiro, se incorporó después para encargarse de las tareas de lavado y cuidado de la ropa y el material cuando el equipo creció, contribuyendo junto a él al funcionamiento diario de la SD Compostela.

El jurado otorgó además dos menciones especiales, una de ellas a título póstumo a Emilio Navaza, que fue jefe de Deportes de EL CORREO GALLEGO derrochando dedicación y rigor profesional con un gran compromiso, sobre todo, con el atletismo y el olimpismo siendo autor de varias publicaciones y además el primer impulsor de la Carreira Pedestre de Santiago, y la otra al Luis Penido Rally Team por proclamarse campeón de Europa de Montaña en la categoría Grupo 5, en el FIA European Hillclimb Championship 2025 tras una temporada excelente con su Renault Clio. En las 10 pruebas del campeonato en las que participó, Penido subió al podio en todas ellas y fue reconocido como Deportista de Alto Nivel por el Consejo Superior de Deportes.