Secho Martínez: "Sigo igual de seguro y tranquilo"

El optimismo descontrolado de la primera vuelta parece haber dado paso a un contexto de nerviosismo y preocupación en Casa Compos. Tras gobernar con mano de hierro la parte inicial de la temporada, el Compostela ha comenzado la segunda vuelta con evidentes dudas en el juego y en los resultados. A pesar de la inquietud que ha invadido el entorno, Secho Martínez prefiere mandar un mensaje de unidad y tranquilidad, entendiendo la exigencia y poniendo el foco en el duelo de este domingo ante el Lugo B.

Ganar es la clave de cualquier proyecto deportivo. Acostumbrarse a vencer no solo genera un poso competitivo evidenciado en la clasificación, sino que aporta un rédito esencial para confiar en el proceso.

Consciente de ello y frente a un momento complicado, el técnico compostelanista pone en valor la transcendencia de los resultados mientras centra el análisis en el presente. "La manera de actuar es no dar bandazos, salvo que veas algo muy claro. Lo importante es seguir analizando, seguir poniendo el foco en el partido a partido", comenta.

Una fase lógica e irregular del proyecto que trabaja en busca de "más estabilidad y seguridad" con la convicción de que la situación sigue siendo muy positiva: "Creo que estamos en disposición de seguir compitiendo. Estamos bien posicionados y bien situados, y de aquí al final va a ser una lucha bonita. Vamos a ver quién gana más partidos, porque el que gane más será el que se la lleve".

Al ser preguntado por el incremento de las dudas, Secho evita rehuir del objetivo y abraza la exigencia. "Sinceramente, desde que empezamos y con el objetivo que nos marcamos, todos los partidos son finales. Esa es la exigencia que tiene un equipo que quiere pelear por ser campeón", admite el preparador blanquiazul.

Acepta la presión como un aspecto clave para mantener la competitividad, aunque de igual modo se muestra optimista con la situación del equipo: "Tenemos que hacer todo lo posible por sacarlo adelante. Si no lo consigues, el rendimiento tendrá consecuencias antes o después, pero yo sigo igual de seguro y tranquilo. Creo que nos vendría muy bien encadenar victorias, porque nos daría confianza".

Problemas para abrir defensas

Este comienzo de segunda vuelta también ha manifestado una de las grandes debilidades de este Compos: la incapacidad de desbordar a defensas extremadamente cerradas. Un debe que padeció en su primera derrota en Barco, que volvió a sufrir en A Grela ante el Silva y que se volvió a manifestar en el 0-0 en Cambados.

"No es fácil atacar defensas cerradas, ya solo por la densidad defensiva y por las interrupciones que te pueden provocar. Necesita sincronía, movimientos constantes y timings muy precisos. Tenemos que seguir trabajándolo para mejorar, porque son escenarios que seguramente nos vamos a encontrar más veces de aquí al final", revela un Secho que reconoce las dificultades del equipo y alude a la paciencia como la gran clave para solventar estos problemas.

Tenemos que encontrar un ritmo que nos permita atacar sin exponernos demasiado al contraataque Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

En Burgáns, la imposibilidad de generar ocasiones desde el flujo del balón derivó en contragolpes cambadeses de mucho peligro. Una situación que generó el descontento del preparador sonense el cual manifiesta que "esas sensaciones de vértigo nos hicieron dudar, y eso es lo que tenemos que evitar cuando los equipos nos defienden así. Tenemos que encontrar un ritmo que nos permita atacar sin exponernos demasiado al contraataque".

Volver a ganar

Después de sumar cinco de los últimos quince puntos posibles, el Compostela visita este domingo (A Cheda, 16.30) al Lugo B con el objetivo de volver a sumar de tres lejos de San Lázaro —aún no lo ha logrado en la segunda vuelta—. Con la baja administrativa de Diego Uzal y la ausencia de los lesionados Goris y Baña, Secho Martínez prepara el choque ante el filial albivermello con la duda de Charly, afectado por un esguince de tobillo.

El técnico sonense espera un partido totalmente diferente al que vivió su equipo en Cambados: "Teóricamente debería haber más espacios. Son equipos distintos".

Juan Parapar y Adrián Armental, durante el partido frente al Lugo B en San Lázaro. / Jesús Prieto

Del mismo modo que prefiere no tomar como referencia el partido ante el segundo equipo lucense en la primera vuelta al considerar que tratarán de llevar la iniciativa por momentos. "Al final es un filial, con las ventajas e inconvenientes que eso tiene. Los filiales suelen jugar bastante sueltos. Evidentemente quieren competir y ganar, pero su objetivo principal es la formación, y eso también les da cierta libertad", analiza Secho sobre la propuesta de un Lugo B del que destacó la jerarquía de Hugo García y la pólvora de Ibe y Aday.

Séptimo con 30 puntos, el filial del Lugo buscará ahondar en la mala dinámica del conjunto picheleiro, primero con 46 —a tres del Arosa—, que persigue una victoria lejos de Santiago que aporte tranquilidad y confianza en el proyecto. Como cabeza visible, Secho Martínez opta por calmar las aguas mientras asume la responsabilidad de la situación y pone la lupa en conseguir triunfos.