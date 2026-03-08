El Compos sigue de capa caída

La pregunta está en el aire. ¿Qué le pasa al Compostela? Finalizó la primera vuelta invicto. Llegó a tener una distancia de diez puntos con respecto al segundo clasificado. Y en un abrir y cerrar de ojos esa diferencia se esfumó con un Arosa que tras su triunfo en Noia con un gol de Gabril Palmás tiene el mismo número de puntos que los santiagueses. Y además el equipo tiene muchas dificultades para ganar pese a la llegada de David Rosón, Unai Peón y Riki Mangana en el mercado de invierno.

Nadie tiene respuesta para esa pregunta pero la realidad es que el conjunto santiagués mordió el polvo ante un Lugo B que solo había conseguido cuatro puntos en sus últimos seis encuentros merced a cuatro empates con Somozas, Noia, Villalbés y Barbadás. No ganaba el conjunto preparado por Dani Galán desde el 21 de diciembre y su primer triunfo del año fue ante un líder que ya no mete miedo a nadie.

El Compostela dio una pobre imagen en su visita al campo A Cheda, donde cayó derrotado ante el Lugo B Polvorín por 1-0, en un partido en el que los lucenses fueron superiores a los compostelanos, que tuvieron a su portero Álex Cobo como su mejor jugador con sus paradas. Con este tropiezo, los blanquiazules ven amenazado el liderato.

El CD Lugo B impuso su ley frente a la SD Compostela en una primera parte en la que fue claramente superior tanto en el juego como en la posesión y en la generación de ocasiones de peligro.

El filial lucense llevó la iniciativa desde los primeros compases del encuentro, monopolizando el balón y tratando de imponer un ritmo alto de circulación para desordenar al conjunto visitante. Con una presión adelantada y buenas combinaciones en campo rival, los locales comenzaron pronto a pisar el área compostelanista y a generar las primeras aproximaciones. En el arranque del partido ya avisaron con un par de disparos peligrosos que marcaron la tendencia de un primer tiempo dominado por los rojiblancos.

La ocasión más clara para los albivermellos llegó en el minuto 21, cuando Adrián Pascual probó fortuna con un potente disparo desde fuera del área que obligó a lucirse al guardameta Álex Cobo, quien respondió con una gran intervención para desviar el balón y evitar el primer tanto del encuentro. Fue una acción que reflejó bien el dominio territorial de los lucenses durante buena parte de la primera mitad.

Con un juego fluido y combinativo, el Lugo B buscó progresar especialmente por el carril central, tratando de encontrar espacios entre líneas para filtrar pases hacia la zona de finalización. No obstante, también encontró profundidad por la banda derecha, donde Noah fue uno de los futbolistas más activos, generando desequilibrio con sus conducciones y buscando centros peligrosos hacia el área.

Además, el equipo local encontró un buen apoyo ofensivo en Fofana. El delantero se mostró muy participativo, bajando con frecuencia a recibir de espaldas para descargar el balón y permitir la incorporación de los centrocampistas desde segunda línea. Su movilidad y capacidad para asociarse facilitaron que el Lugo B mantuviera el control del juego y continuara acumulando llegadas en campo rival.

Por su parte, el conjunto picheleiro evidenció muchas dificultades para asentarse en el partido. Con problemas en la salida de balón y sin una idea clara en fase ofensiva, los hombres de Secho Martínez apenas lograron acercarse con peligro al área rival durante gran parte del primer tiempo. El Compostela se vio obligado en numerosas ocasiones a recurrir a desplazamientos largos o despejes desde su propio campo ante la presión del filial lucense, lo que dificultó que pudieran elaborar jugadas con continuidad.

A pesar de ello, la ocasión más clara del conjunto santiagués llegó en los minutos finales de la primera mitad. Tras una jugada embarullada dentro del área, el Compostela dispuso de una doble oportunidad: el primer disparo se estrelló en un defensor y, en el rechace, cuando el balón ya parecía colarse en la portería, el jugador local Manu Buide apareció providencialmente para sacar el balón prácticamente bajo el larguero y evitar el gol visitante.

Así, con mejores sensaciones, mayor presencia ofensiva y un control más claro del ritmo del partido, el Lugo B se retiró a vestuarios dejando patente que había sido el equipo más sólido y dominador durante los primeros 45 minutos de juego.

Tras la reanudación, el conjunto lucense siguió mejor posicionado sobre el campo y su dominio lo tradujo en el primer gol de la tarde anotado por Mateo Dean, quien envió el balón al palo corto tras recibir un buen pase de Adrián Pascual. El Compostela no dio con la tecla en el juego creativo y siguió sin tener las ideas claras en ataque.

El cuadro albivermellón pudo aumentar su ventaja en una nueva indecisión de la zaga compostelana, que terminó con un potente disparo de Mateo Dean, que repelió en gran intervención Álex Cobo. La esedé tuvo muchos problemas para sujetar los ataques de su rival, sobre todo por las bandas.

Pese al triple cambio realizado por el entrenador visitante, Secho Martínez, dando entrada a Maceira, Diego y Aarón, el juego no mejoró mucho. Hubo atasco en el centro del campo y el Compos no generó demasiado peligro en ataque. Los minutos fueron pasando y las ocasiones de gol brillaron prácticamente por su ausencia para los santiagueses, debido al buen orden táctico de su rival, que anuló completamente a un desdibujado conjunto compostelano, que tuvo a su portero como el mejor jugador del partido. Esto refleja el pobre juego ofrecido por los de Secho Martínez. n