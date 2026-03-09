David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago /

Aunque la temporada de pesca fluvial abrirá en Galicia el próximo domingo, el Campeonato Gallego de Salmónidos Lago Beira, en sus modalidades de mosca y de lance, marcó este fin de semana el inicio del calendario de competiciones de la Federación Galega de Pesca. En aguas del embalse de A Fervenza, en el río Xallas, en una jornada poco apacible con viento fuerte y helado, David Arcay y Manuel Ramos se proclamaron campeones de 2026 entre medio centenar de competidores.

El coruñés Arcay, pentacampeón del mundo de pesca a mosca y uno de los deportistas gallegos más laureados, se impuso entre una docena de competidores al capturar tres truchas. Tras él se clasificó David Golpe, de Carballo y competidor del Neria de Vimianzo, con una pieza, idéntico resultado a José Ameixeiras (Río Deza), tercero. También capturó una Javi López (Río Cabe), pero quedó cuarto.

La competición de mosca se desarrolló en la zona de Naturmaz, en Mazaricos, con el viento de cara y rachas fuertes que complicaron la competición, especialmente a partir de media mañana. Destacó la participación de tres pescadores de categoría juvenil llegados de Ourense y Santiago.

Resultados de lance / Cedida

Modalidad de lance

En cuanto a la categoría de lance, Manuel Ramos, conocido como Manolo de Truebe, impuso su veteranía y su conocimiento del embalse para hacerse con el título al lograr una pieza, pero la más grande. Eso le valió al de Santa Comba para superar en el podio a Gabriel Fernández (ADN Ribadavia) y a José Rabuñal (Neria). Los pescadores de lance compitieron en la zona de Orbellido, en la cara del pantano que da a Vimianzo.

Igual que ocurrió en mosca, los pescadores de lance tuvieron que hacer frente al frío y el viento en una jornada muy dura, desarrollada siempre bajo la modalidad de pesca sin muerte, para devolver todas las capturas al embalse.

La próxima cita del calendario gallego para los deportistas de río en Galicia será el Open Presidente da Xunta, que se disputa en Semana Santa en aguas del río Xallas en la modalidad de dúos.